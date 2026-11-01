В Днепропетровске ввели экстренные отключения электроэнергии

ДТЭК ввел экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровске

Tекст: Вера Басилая

В Днепропетровске на юго-востоке Украины введены экстренные отключения электроэнергии. При этом плановые графики подачи света в городе больше не действуют, передает ТАСС со ссылкой на украинский энергохолдинг ДТЭК.

В Минэнерго Украины сообщили, что из-за повреждения энергообъектов наиболее сложная ситуация с электроснабжением сложилась в Киевской и Днепропетровской областях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о применении экстренных отключений электроэнергии в Киеве.

В воскресенье в результате ударов по объектам энергетической инфраструктуры более 650 населенных пунктов Житомирской области остались без света.

В Днепропетровской области около 100 тыс. человек остались без электричества.

В субботу угледобывающие предприятия ДТЭК в Днепропетровской области получили серьезные повреждения.



