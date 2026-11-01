Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.0 комментариев
В Днепропетровске ввели экстренные отключения электроэнергии
ДТЭК ввел экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровске
Украинский энергетический холдинг ДТЭК ввел экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровске по указанию компании «Укрэнерго».
В Днепропетровске на юго-востоке Украины введены экстренные отключения электроэнергии. При этом плановые графики подачи света в городе больше не действуют, передает ТАСС со ссылкой на украинский энергохолдинг ДТЭК.
В Минэнерго Украины сообщили, что из-за повреждения энергообъектов наиболее сложная ситуация с электроснабжением сложилась в Киевской и Днепропетровской областях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о применении экстренных отключений электроэнергии в Киеве.
В воскресенье в результате ударов по объектам энергетической инфраструктуры более 650 населенных пунктов Житомирской области остались без света.
В Днепропетровской области около 100 тыс. человек остались без электричества.
В субботу угледобывающие предприятия ДТЭК в Днепропетровской области получили серьезные повреждения.