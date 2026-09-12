Песков исключил встречу Путина и Зеленского в Майами

Tекст: Катерина Туманова

Песков исключил возможность проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях предстоящего саммита G20 в США.

«Это невозможно», – заявил в субботу в Нью-Дели Песков агентству AFP, повторив требование Москвы, что встреча может состояться только в Москве, передает France24.

На вопрос о том, рассматривает ли Кремль альтернативное место для встречи с Зеленским, Песков ответил: «Есть готовность встретиться с ним в Москве».

Саммит стран G20 пройдет в Майами 14-15 декабря. В конце июля в Кремле подтвердили, что Россия примет в мероприятии активное участие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия в ноябре 2025 года предложила провести встречу Путина и Трампа на саммите G20. Глава МИД Лавров ответил в текущем году на предложение Зеленского о встрече с Путиным в США. Песков в конце августа заявил о готовности Москвы принять Зеленского для переговоров, об этом же напомнил 12 сентября.



