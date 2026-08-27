Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.2 комментария
ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины
Российская армия поразила объекты ВПК и порты на Украине
В ночь на четверг Вооруженными Силами России был нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами, сообщило Минобороны.
В результате атаки были поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины, а также предприятия металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, сообщает Минобороны.
Кроме того, удары пришлись по логистическим центрам в Киеве, Борисполе, Запорожье, Кременчуге, Кривом Роге и Ильичевке.
Значительный урон нанесен инфраструктуре портов Одессы, Черноморска и Рени. Эти объекты использовались для доставки и хранения военных грузов, а также горюче-смазочных материалов для нужд ВСУ.
Помимо этого, российские войска вывели из строя энергетические мощности, обеспечивавшие бесперебойную работу гаваней в Одесской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили сухогруз и резервуары с топливом ВСУ в порту Измаил.
В результате удара ВС России по Херсонской ТЭЦ объект получил повреждения.
Удар по объекту в Кривом Роге привел к ликвидации начальника разведки артдивизиона ВСУ.