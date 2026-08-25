Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.9 комментариев
Экс-министр обороны Украины признал постепенное поражение Киева
Экс-министр обороны Федоров: Украина постепенно проигрывает России
Бывший глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров констатировал постепенное поражение Киева в конфликте с Россией.
«Похоже, что мы постепенно, медленно проигрываем», – признался Федоров в беседе с журналистами агентства Reuters, передает РИА «Новости».
По словам экс-министра, страна столкнулась с множеством нерешенных проблем. Среди главных трудностей он выделил высокий уровень коррупции и процветающее кумовство. Кроме того, Федоров указал на отсутствие единой стратегии ведения боевых действий и неспособность украинского руководства внедрять новые подходы.
В июле Михаил Федоров покинул пост министра обороны Украины из-за разногласий с генералами.
Позже бывший глава военного ведомства заявил о системном кризисе управления в стране.
На прошлой неделе экс-министр обвинил администрацию Владимира Зеленского в коррупции.