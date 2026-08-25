Параноидальный мир, в котором не понятно, война все еще идет или уже закончилась, и где самые грубые перегибы оправдываются военными действиями и требованиями безопасности – не самый дружелюбный мир. Поэтому Россия так бережет концепцию «оберегаемой войны». Именно это сегодня и является цивилизованностью.26 комментариев
В Киеве раскрыли цель призывов Стубба бить по России
Экс-помощник Кучмы Соскин обвинил Стубба в попытке сорвать мирные инициативы
Президент Финляндии Александр Стубб хочет сорвать мирные инициативы призывами к ударам по объектам российского маркетплейса Wildberries, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Президент Финляндии Александр Стубб намерен сорвать мирные инициативы, призывая наносить удары по объектам российского маркетплейса Wildberries, сообщил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
«Позиция Стубба вполне понятна. У него есть четкая задача: взять и убить надежду на мир, а для этого нужны самые безумные заявления. Поэтому и звучат призывы бить по складам, поэтому Стубб и примчался к нам в Киев», – заявил экс-помощник Кучмы.
Политолог добавил, что европейских политиков интересует исключительно удержание Владимира Зеленского у власти на Украине, передает РИА «Новости».
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник подчеркнул, что финский лидер оправдывает военные преступления, искажая принципы международного права.
Накануне Александр Стубб назвал атаки на объекты Wildberries разумной военной стратегией. В последние недели украинские беспилотники атаковали склады маркетплейса в ряде российских регионов, что привело к гибели и ранениям людей. Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александер Стубб назвал удары по складам Wildberries способом принуждения России к переговорам.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник расценил эти слова оправданием военных преступлений Киева.
Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Масленников квалифицировал атаки на логистические центры маркетплейса актами терроризма.