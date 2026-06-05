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Россия вернула из украинского плена 185 военнослужащих
В ходе масштабного обмена по формуле «185 на 185» с подконтрольной Киеву территории освобождены российские бойцы, которые уже находятся в Белоруссии, сообщило Минобороны.
Процесс передачи состоялся 5 июня, сообщается в канале Минобороны в Max.
Освобожденные россияне в настоящий момент находятся на территории Белоруссии. С прибывшими бойцами работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
Вскоре военнослужащих перевезут в Россию для прохождения комплексного лечения и реабилитации. Им окажут всю необходимую психологическую и медицинскую помощь в специализированных медицинских учреждениях министерства.
Важную роль в организации процесса сыграли Объединенные Арабские Эмираты. Государство оказало сторонам ценные посреднические усилия гуманитарного характера.
В конце апреля Россия вернула из украинского плена 193 военнослужащих.
Двумя неделями ранее стороны провели обмен по формуле «175 на 175».
В мае прошлого года Минобороны сообщило об освобождении 205 российских бойцов.