Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.2 комментария
Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих
В рамках переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории 6 мая были возвращены 205 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.
Взамен российская сторона передала 205 военнопленных ВСУ, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Все освобожденные российские военные доставлены в Белоруссию, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая поддержка. Освобожденные могут связаться с родственниками, им предоставлены все условия для этого.
В ближайшее время военных доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. При организации обмена посредническую роль сыграли Объединенные Арабские Эмираты.
В апреле в рамках обмена пленными между Россией и Украиной удалось вернуть домой 246 российских военнослужащих, еще 31 украинский раненый передан в качестве жеста доброй воли.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном поблагодарил ОАЭ за содействие в обменах пленными.