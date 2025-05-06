Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих

Tекст: Валерия Городецкая

Взамен российская сторона передала 205 военнопленных ВСУ, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Все освобожденные российские военные доставлены в Белоруссию, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая поддержка. Освобожденные могут связаться с родственниками, им предоставлены все условия для этого.

В ближайшее время военных доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. При организации обмена посредническую роль сыграли Объединенные Арабские Эмираты.

В апреле в рамках обмена пленными между Россией и Украиной удалось вернуть домой 246 российских военнослужащих, еще 31 украинский раненый передан в качестве жеста доброй воли.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном поблагодарил ОАЭ за содействие в обменах пленными.