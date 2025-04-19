Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 246 на 246

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории 246 российских военнослужащих были возвращены на родину. Отмечается, что взамен Россия передала 246 военнопленных вооруженных сил Украины. Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, которые оказали гуманитарную поддержку в процессе возвращения военнослужащих.

По данным Минобороны, в качестве жеста доброй воли Киеву были переданы 31 раненый украинский военнопленный, при этом в обмен Россия получила 15 раненых военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время освобожденные российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, предоставлена возможность связаться с родственниками. После стабилизации состояния все они будут доставлены в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны, говорится в сообщении.

Ранее верховный представитель ЕС Кая Каллас призвала Россию проявить добрую волю в конфликте на Украине, освободив украинских военнопленных.



Напомним, в марте переговорный процесс между Россией и Украиной позволил освободить 175 российских военнослужащих. Самолет с ними приземлился в Подмосковье.