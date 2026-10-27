Посол Липаев отверг обвинения Румынии в причастности Москвы к пожару в Брашове

Tекст: Вера Басилая

Российский посол в Бухаресте Владимир Липаев категорически отверг причастность Москвы к пожару у оборонного предприятия Carfil в Брашове, передает РИА «Новости».

«Российская Федерация никогда не планировала, не координировала и не осуществляла акты саботажа на территории Румынии», – заявили в посольстве.

В представительстве также призвали не приписывать России «стиль и методы союзника Румынии – неонацистского киевского режима, чей террористический характер общеизвестен».

Накануне румынская прокуратура предъявила обвинения в попытке диверсии одному гражданину Украины и двум гражданам Белоруссии. Дело завели из-за пожара, который произошел 14 сентября возле входящего в госкомпанию ROMARM завода Carfil и повредил здания коммерческих фирм.

По версии Службы информации Румынии, фигуранты дела работали в сети, которой руководили из России, вербуя исполнителей через мессенджеры и соцсети для атак на оборонные заводы и объекты подготовки солдат ВСУ. При этом россиян среди фигурантов нет, и доказательств их связи с Москвой спецслужба не предъявила.

Ранее МИД Румынии вызвал дипломата, чтобы возложить на Россию ответственность за происшествие, однако как отметили в дипмиссии, никаких доказательств румынская сторона не предоставила.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце посол России в Румынии Владимир Липаев опроверг заявления румынских дипломатов об инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига.



