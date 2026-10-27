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Посол России отверг обвинения Румынии в связи с пожаром на заводе в Брашове
Посол Липаев отверг обвинения Румынии в причастности Москвы к пожару в Брашове
Посол России в Бухаресте Владимир Липаев решительно отверг обвинения министерства иностранных дел Румынии в причастности Москвы к пожару рядом с оборонным заводом в Брашове.
Российский посол в Бухаресте Владимир Липаев категорически отверг причастность Москвы к пожару у оборонного предприятия Carfil в Брашове, передает РИА «Новости».
«Российская Федерация никогда не планировала, не координировала и не осуществляла акты саботажа на территории Румынии», – заявили в посольстве.
В представительстве также призвали не приписывать России «стиль и методы союзника Румынии – неонацистского киевского режима, чей террористический характер общеизвестен».
Накануне румынская прокуратура предъявила обвинения в попытке диверсии одному гражданину Украины и двум гражданам Белоруссии. Дело завели из-за пожара, который произошел 14 сентября возле входящего в госкомпанию ROMARM завода Carfil и повредил здания коммерческих фирм.
По версии Службы информации Румынии, фигуранты дела работали в сети, которой руководили из России, вербуя исполнителей через мессенджеры и соцсети для атак на оборонные заводы и объекты подготовки солдат ВСУ. При этом россиян среди фигурантов нет, и доказательств их связи с Москвой спецслужба не предъявила.
Ранее МИД Румынии вызвал дипломата, чтобы возложить на Россию ответственность за происшествие, однако как отметили в дипмиссии, никаких доказательств румынская сторона не предоставила.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце посол России в Румынии Владимир Липаев опроверг заявления румынских дипломатов об инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига.