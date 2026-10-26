Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.10 комментариев
На Украине предложили отправить депутатов Рады на фронт на год
Основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская предложила отправить более 400 депутатов Верховной рады минимум на год в зону боевых действий.
С инициативой об отправке парламентариев в ряды Вооруженных сил Украины волонтер выступила в понедельник, передает ТАСС со ссылкой на издание «Новости Украины». «Более 400 депутатов Верховной рады могут пойти на фронт, хотя бы на год. Война может затянуться», – заявила Берлинская.
Волонтер пояснила, что военная служба должна быть справедливой и поочередной для всех граждан. По ее убеждению, нельзя постоянно возлагать бремя участия в конфликте на одних и тех же людей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о введении мобилизационных планов для предприятий.
В тот же день глава правительства сообщил об отмене стопроцентного бронирования от призыва для работников энергетической отрасли и оборонно-промышленного комплекса.
В прошлом месяце директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о прогнозах европейских спецслужб об исчерпании мобилизационного ресурса украинских войск.