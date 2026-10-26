Tекст: Ольга Иванова

С инициативой об отправке парламентариев в ряды Вооруженных сил Украины волонтер выступила в понедельник, передает ТАСС со ссылкой на издание «Новости Украины». «Более 400 депутатов Верховной рады могут пойти на фронт, хотя бы на год. Война может затянуться», – заявила Берлинская.

Волонтер пояснила, что военная служба должна быть справедливой и поочередной для всех граждан. По ее убеждению, нельзя постоянно возлагать бремя участия в конфликте на одних и тех же людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о введении мобилизационных планов для предприятий.

В тот же день глава правительства сообщил об отмене стопроцентного бронирования от призыва для работников энергетической отрасли и оборонно-промышленного комплекса.

В прошлом месяце директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал о прогнозах европейских спецслужб об исчерпании мобилизационного ресурса украинских войск.