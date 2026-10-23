МИД заявил о понимании США красных линий России по Украине

МИД оценил усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Москва ценит желание и способность нынешней администрации Соединенных Штатов вникать в первопричины украинского кризиса. Об этом заявили в МИД, сообщает РИА «Новости».

«Мы исходим из того, что при бережном отношении американской команды к нашим интересам и к «красным линиям», которые американским переговорщикам хорошо известны, мы в конечном счете сможем вплотную приблизиться как раз к модели долгосрочного и устойчивого политического урегулирования», – сказал директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров в интервью журналу «Международная жизнь».

По его словам, новый раунд двусторонних переговоров по устранению взаимных раздражителей может состояться до конца текущего года. Конкретные сроки проведения встречи будут согласованы по дипломатическим каналам.

Дипломат добавил, что российская сторона не сомневается в искреннем настрое президента США Дональда Трампа на поиск взаимоприемлемых параметров завершения конфликта и высоко оценивает его личные усилия в этом направлении.

«Мы не сомневаемся в искреннем настрое президента Трампа на поиск взаимоприемлемых параметров долгосрочного и устойчивого политико-дипломатического урегулирования вокруг Украины. Мы ценим те усилия, которые последовательно предпринимаются лично им и нашими командами для достижения этой цели», – отметил Гусаров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент США Дональд Трамп заявил об обсуждении темы украинского урегулирования на возможных трехсторонних переговорах Вашингтона, Москвы и Пекина.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков выразил надежду на принятие американской администрацией логики решения конфликта.

В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о принципиальной готовности России возобновить переговоры с Соединенными Штатами и Украиной в ноябре.