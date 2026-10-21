Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Иностранные наемники ВСУ проигнорировали бой за Нефедовку
Иностранные наемники ВСУ уклонились от боя при штурме Нефедовки
Заместитель командира взвода 71-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север» с позывным Ерман сообщил, что иностранные наемники в рядах украинской армии уклонились от боя при штурме российскими войсками села Нефедовка в Харьковской области.
В рядах противника во время взятия населенного пункта находились представители разных национальностей, передает ТАСС.
«Они одурманены властью своей, контроля от командования нет, из-за этого не вели бой с ВС РФ», – рассказал Ерман.
Подразделения группировки войск «Север» уже завершили ликвидацию окруженного противника в северо-восточной части Харьковской области и продолжают выявление и уничтожение разрозненных групп ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник командиры ВСУ обманом отправили колумбийских наемников на штурм под Харьковом. Украинские военные при бегстве на этом направлении бросили иностранное оружие. До этого российская делегация раскрыла число воевавших за ВСУ иностранных наемников.