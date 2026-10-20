Командиры ВСУ обманом отправили колумбийских наемников на штурм под Харьковом

Зеленский пожаловался сенаторам США на Трампа

Tекст: Игорь Иножарский

Зеленский провел виртуальную встречу с межпартийной группой сенаторов во главе с республиканцем Томом Тиллиссом и демократом Ричардом Блюменталем, где рассказал о проблемах, с которыми Украина столкнулась после переговоров в Майами. Там, по его словам, представители Дональда Трампа якобы пригрозили сократить обмен разведданными и продажу оружия, если Киев не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, пишет Axios.

Украинский лидер сообщил сенаторам, что системы Starlink Илона Маска и военная спутниковая сеть США Starshield остаются частично ограниченными, несмотря на заявления Белого дома. Он также сказал, что на прошлой неделе, в том числе в воскресенье, Украина трижды не получила от США ранних предупреждений о российских ударах баллистическими ракетами, что он связал с возможным сокращением обмена разведданными.

По словам Зеленского, глава Пентагона Пит Хегсет не подписывает поставки перехватчиков Patriot и ракет AIM-9X для систем NASAMS, хотя за них уже заплатили страны НАТО. «Все это позволяет предположить, что было принято некое политическое решение замедлить поддержку для нас. Мы хотим понять, что происходит, почему это происходит и куда все это движется», – заявил он сенаторам.

Трамп и представители Белого дома отвергли обвинения во введении каких-либо ограничений в отношении Киева. Американский президент сказал журналистам, что США продолжают делиться разведданными с Украиной и что он не знает, кто распорядился о снижении мощности Starlink, но намерен это выяснить. Трамп также обвинил Зеленского в нежелании прекращать войну и заявил, что Киев «ничего не дал» США.

Тиллис после встречи заверил, что Конгресс по-прежнему намерен поддерживать Украину и европейских союзников, чтобы завершить спецоперацию на Украине и обеспечить «прочный мир». Блюменталь заявил, что двухпартийная поддержка Киева «ясна и однозначна» и будет выражена в предстоящих действиях. Зеленский, со своей стороны, сообщил сенаторам, что предложил эмиссарам Трампа временное прекращение ударов по НПЗ на 30 дней в обмен на поставки перехватчиков Patriot, но, по его словам, Стив Виткофф и Джаред Кушнер не проявили интереса к этой идее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинские власти заподозрили США в блокировке разведданных о российских ракетных ударах. Трамп во вторник заявил о возможном тюремном сроке для украинской журналистки, критикующей Зеленского. На прошлой неделе Зеленский обвинил Трампа в предательстве интересов Украины из-за его переговоров с Россией.