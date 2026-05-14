Tекст: Дмитрий Зубарев

Для доукомплектования 21-й отдельной механизированной бригады вооруженные силы Украины перебросили в Сумскую область колумбийских наемников. Иностранные бойцы разместились в районе населенного пункта Большая Рыбица, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Украинские волонтеры сообщают, что подразделения 21-й ОМБр доукомплектованы колумбийскими наемниками, которые были переброшены на позиции в район Большой Рыбицы без обеспечения», – рассказал собеседник агентства.

По данным французского военного корреспондента Лорана Брайара, число южноамериканцев в рядах украинской армии стремительно растет. В его подтвержденном списке иностранцев граждане Колумбии занимают первое место, насчитывая 1725 человек. На второй строчке находятся 631 бразилец, а США и Великобритания занимают третье и четвертое места с 599 и 323 наемниками соответственно.

Ранее в Министерстве обороны России уже отмечали присутствие боевиков из разных стран на стороне Киева. В ведомстве подчеркивали, что украинское командование совершенно не жалеет жизней иностранцев и использует их в качестве пушечного мяса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства радиоэлектронной разведки зафиксировали переговоры колумбийских боевиков.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил об участии семи тысяч соотечественников в украинском конфликте.

Французский военный корреспондент Лоран Брайар оценил общее число иностранных бойцов в 25 тысяч человек.