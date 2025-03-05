Минэкономразвития: Участники СВО получат доступ к внесудебному банкротству

Tекст: Дарья Григоренко

Решетников сообщил о завершении 62,6 тыс. процедур внесудебного банкротства с 2020 года, в ходе которых было списано долгов на 28 млрд рублей, передает Telegram-канал Кремля. С введением программы было запущено 95 тыс. процедур, большинство из которых начались после расширения механизма в ноябре 2023 года.

Он отметил, что половина обращений поступила от старшего поколения, и на данный момент долги были списаны 20 тыс. пенсионерам, 4 тыс. семьям с детьми и 5 тыс. гражданам, которые не смогли расплатиться с кредиторами более года. Он подчеркнул, что внесудебное банкротство уже помогло 62 тыс. гражданам.

Кроме того, по поручению президента РФ Владимира Путина, Минэкономразвития проработало с другими ведомствами особые условия для участников СВО. Это позволит им воспользоваться теми же параметрами внесудебного банкротства, что и остальным категориям населения, что значительно облегчит их финансовое бремя.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий возможность кредитных каникул для участников СВО и их семей до конца 2025 года.

Ранее Путин утвердил закон, который позволяет списывать просроченные кредиты до 10 млн рублей для участников специальной военной операции и их супругов. Газета ВЗГЛЯД писала, какие льготы положены участникам СВО и их семьям.