Путин продлил кредитные каникулы для участников СВО

Путин продлил срок кредитных каникул для участников СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Путин подписал новый закон, обязывающий кредиторов предоставлять кредитные каникулы участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям до 31 декабря 2025 года, сообщает ТАСС.

Прежде заемщики могли обращаться за предоставлением кредитных каникул в любой момент, но не позднее 31 декабря 2024 года. Новый закон изменяет этот срок, продлевая возможность обращения до 31 декабря 2025 года. Документ уже официально опубликован.

Льготный период рассчитывается как срок мобилизации или срок, на который был заключен контракт, увеличенный на 180 дней.

Ранее Путин утвердил закон, который позволяет списывать просроченные кредиты до 10 млн рублей для участников специальной военной операции и их супругов.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие льготы положены участникам СВО и их семьям.