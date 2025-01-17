Тренера детской спортшколы из Волгодонска обвинили в педофилии

Подозреваемый в педофилии тренер арестован в Ростовской

Tекст: Дмитрий Зубарев

Следователи Ростовской области возбудили уголовное дело против 62-летнего тренера из Волгодонска, сообщает РИА «Новости». Мужчину обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По информации следствия, подозреваемый приглашал трех несовершеннолетних воспитанниц детской спортивной школы в свою квартиру под предлогом массажа. Именно там, как полагают следователи, он совершал преступления против девочек.

Тренера задержали, и следователи направили в суд ходатайство о его заключении под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступлений, а также выясняется, могли ли пострадать и другие несовершеннолетние от противоправных действий задержанного.

Следствие продолжается, сотрудники правоохранительных органов продолжают работу с потерпевшими и их семьями.

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