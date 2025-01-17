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Тренера детской спортшколы из Волгодонска обвинили в педофилии
Подозреваемый в педофилии тренер арестован в Ростовской
В Ростовской области 62-летнего тренера спортшколы обвинили в преступлениях против половой неприкосновенности трех несовершеннолетних воспитанниц.
Следователи Ростовской области возбудили уголовное дело против 62-летнего тренера из Волгодонска, сообщает РИА «Новости». Мужчину обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
По информации следствия, подозреваемый приглашал трех несовершеннолетних воспитанниц детской спортивной школы в свою квартиру под предлогом массажа. Именно там, как полагают следователи, он совершал преступления против девочек.
Тренера задержали, и следователи направили в суд ходатайство о его заключении под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступлений, а также выясняется, могли ли пострадать и другие несовершеннолетние от противоправных действий задержанного.
Следствие продолжается, сотрудники правоохранительных органов продолжают работу с потерпевшими и их семьями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Деда Мороза» из Бугульмы заподозрили в педофилии. В Красноярске насильника ребенка приговорили к пожизненному сроку. А власти Китая казнили трех педофилов.