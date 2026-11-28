Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Львова-Белова сообщила об отправке в санаторий детей из вологодской семьи
Львова-Белова: Детей из семьи в Вологде направят в санаторий после смерти сестры
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что детей из многодетной семьи в Вологде, где пятилетняя девочка умерла от истощения, отправят на санаторно-курортное лечение.
«С детьми работают психологи. Готовятся документы для направления на санаторно-курортное лечение. Пока ребята не вернутся в школу, будет организовано обучение по индивидуальному учебному плану, чтобы создать условия непрерывности образовательного процесса», – заявила Львова-Белова ТАСС.
Она отметила, что семья находилась в поле зрения социальных служб и комиссии по делам несовершеннолетних. Выясняется, какую помощь они получали и соответствовала ли она потребностям. В регионе планируется провести мониторинг организации профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении.
Ранее стало известно о смерти пятилетней девочки от истощения в многодетной семье в Вологде. Возбуждены уголовные дела по фактам смерти ребенка и ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами. Родители задержаны. По данным следствия, семья состояла на профилактическом учете, проживала в ненадлежащих условиях, а дети часто пропускали школу и детские учреждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Вологде завели уголовные дела после смерти от истощения пятилетней девочки в семье с 12 детьми.
В тот же день глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.
На допросе мать погибшего ребенка назвала себя отвратительной родительницей.