Львова-Белова: Детей из семьи в Вологде направят в санаторий после смерти сестры

Tекст: Дмитрий Зубарев

«С детьми работают психологи. Готовятся документы для направления на санаторно-курортное лечение. Пока ребята не вернутся в школу, будет организовано обучение по индивидуальному учебному плану, чтобы создать условия непрерывности образовательного процесса», – заявила Львова-Белова ТАСС.

Она отметила, что семья находилась в поле зрения социальных служб и комиссии по делам несовершеннолетних. Выясняется, какую помощь они получали и соответствовала ли она потребностям. В регионе планируется провести мониторинг организации профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении.

Ранее стало известно о смерти пятилетней девочки от истощения в многодетной семье в Вологде. Возбуждены уголовные дела по фактам смерти ребенка и ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами. Родители задержаны. По данным следствия, семья состояла на профилактическом учете, проживала в ненадлежащих условиях, а дети часто пропускали школу и детские учреждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Вологде завели уголовные дела после смерти от истощения пятилетней девочки в семье с 12 детьми.

В тот же день глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

На допросе мать погибшего ребенка назвала себя отвратительной родительницей.