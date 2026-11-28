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Двенадцатилетний мальчик пропал в подмосковном Красногорске
Двенадцатилетний мальчик со снегокатом пропал в Подмосковье
В Московской области ведутся поиски школьника, который исчез в Красногорске во время прогулки с красным снегокатом.
Двенадцатилетний мальчик пропал в подмосковном Красногорске в пятницу, передает ТАСС со ссылкой на отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области «Спас град».
В сообщении организации указывается, что рост ребенка составляет 155 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза.
В день исчезновения мальчик был одет в черную шапку, черно-голубую горнолыжную куртку, черные болоньевые штаны и бежево-коричневые дутики, а с собой у него был снегокат красного цвета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правоохранительные органы начали проверку после обнаружения тела пропавшего мальчика в подмосковной Дубне.
Также поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил об исчезновении двенадцатилетнего ребенка в Петербурге.
Кроме того, пропавшую в Красногорском округе пятнадцатилетнюю школьницу нашли живой.