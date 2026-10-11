Пропавшую в Подмосковье школьницу нашли живой

Пропавшую в Подмосковье 15-летнюю школьницу нашли живой спустя пять дней

Tекст: Ольга Иванова

15-летняя девочка, пропавшая пять дней назад в Красногорском округе в Подмосковье, найдена живой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

«Девочка найдена, жива», – сообщили в центре.

В среду школьница уехала на велосипеде из дома в деревне Поздняково в Красногорском районе и не вернулась.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье волонтеры начали поиски пропавшей в Подмосковье 15-летней девочки.

Следственный комитет возбудил дело по факту пропажи троих подростков в Подмосковье. Очевидцы раскрыли подробности исчезновения детей.