Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»8 комментариев
Пропавшую в Подмосковье школьницу нашли живой
Пропавшую в Подмосковье 15-летнюю школьницу нашли живой спустя пять дней
15-летняя девочка, которая пропала пять дней назад в подмосковном Красногорском округе, найдена живой.
15-летняя девочка, пропавшая пять дней назад в Красногорском округе в Подмосковье, найдена живой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.
«Девочка найдена, жива», – сообщили в центре.
В среду школьница уехала на велосипеде из дома в деревне Поздняково в Красногорском районе и не вернулась.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье волонтеры начали поиски пропавшей в Подмосковье 15-летней девочки.
Следственный комитет возбудил дело по факту пропажи троих подростков в Подмосковье. Очевидцы раскрыли подробности исчезновения детей.