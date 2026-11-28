ОП призвала регионы не учитывать корпоративные детские выплаты в доходах семьи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Единовременная материальная помощь от работодателей выплачивается в течение первого года после рождения или усыновления ребенка, при этом ее размер может достигать 1 млн рублей. В связи с этим корпоративные выплаты могут лишить многодетную семью права на получение региональной помощи, передает ТАСС.

«Следовало бы не учитывать эти выплаты при оценке нуждаемости, чтобы многодетная семья не лишалась региональной помощи», – отметил Рыбальченко.

С 1 января материальная помощь от компании не учитывается в доходе семьи при назначении единого пособия, однако в правилах предоставления региональных мер поддержки подобного исключения может не быть. Пересмотр ситуации положительно повлияет на благополучие семьи и развитие корпоративной семейной политики.

Рыбальченко добавил, что освобождение от учета должно распространяться на выплату в расчете на каждого рожденного ребенка. С 2026 года размер материальной помощи от работодателя, не облагаемой налогами и взносами, увеличен с 50 тыс. до 1 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство труда предложило учитывать обороты по банковским счетам при назначении единого пособия на детей.

Также председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам семьи Сергей Рыбальченко выступил с инициативой ввести разовую выплату перед 1 сентября для семей со школьниками.

Кроме того, Рыбальченко заявил о необходимости увеличить базовые суммы материнского капитала на второго ребенка.