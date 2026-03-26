Путин назвал книгу важнейшим источником знаний

Tекст: Дарья Григоренко

В телеграмме глава государства, опубликованной на сайте Кремля, подчеркнул: «Отмечу, что сегодня, несмотря на широкое распространение современных технологий и средств массовой информации, книга остаётся важнейшим источником знаний, учит добру, воспитывает лучшие качества, высокие нравственные ориентиры, способствует развитию у детей творческих способностей и художественного вкуса».

Путин заметил, что нынешняя Неделя детской книги вновь собрала на своих площадках юных читателей, писателей, поэтов, иллюстраторов, переводчиков, учителей и библиотекарей со всей России.

Президент обратил внимание, что в Год единства народов России, просветительские и образовательные инициативы недели способствуют продвижению культурных и литературных ценностей среди подростков, а также популяризации литературы народов страны.

«Отрадно, что этот праздник, впервые прошедший в годы Великой Отечественной войны, обрёл родной дом и свои традиции. Ведь именно здесь, в Колонном зале Дома союзов, в 1943 году состоялись легендарные «Книжкины именины», подарившие детям встречу с известными писателями, знакомство с замечательными литературными произведениями, которые помогали ребятам справляться с трудностями, укрепить веру в грядущую Победу», – добавил глава государства.

Ранее российский лидер на заседании Совета по культуре подчеркнул необходимость поддержки авторов, создающих произведения для юных читателей.

