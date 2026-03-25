Путин поздравил лауреатов президентских премий в Кремле

Путин поздравил в Кремле лауреатов президентских премий для молодых деятелей культуры

Tекст: Валерия Городецкая

В начале церемонии президент РФ Владимир Путин обратился к лауреатам с приветствием и поздравлениями. Президент отметил значимость вклада молодых деятелей в развитие российской культуры и подчеркнул, что их успех является вкладом в будущее страны.

«Все ваше творчество, ваша работа сложены истинным талантом, огромным трудолюбием и гражданской ответственностью. Они утверждают лучшее, что есть в нашей великой отечественной культуре: неравнодушие, стремление к справедливости, безграничную любовь к родной стране, стремление к тому, чтобы наши дети были лучше нас, лучше, чем мы. Ваш успех, дорогие друзья, – это, безусловно, вклад в будущее России. Поздравляю вас», – заявил российский лидер, его слова приводит Кремль в Max.

Накануне Кремль анонсировал участие Путина во вручении премий молодым деятелям культуры.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова поздравила работников культуры, подчеркнув их вклад в сохранение и передачу культурного наследия будущим поколениям.