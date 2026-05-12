Да, Россия может прекратить субсидирование тех среднеазиатских стран, которые соблюдают западные санкции. Лишить их доступа на российский рынок, ввести визовый режим для их гастарбайтеров, отозвать военно-политические гарантии. Что хорошего от этого получит Россия, кроме морального удовлетворения?
МВД: Мошенники начали вымогать деньги от лица фельдъегерской службы
Киберполиция раскрыла новую схему обмана от имени фельдъегерской службы
Злоумышленники все чаще представляются работниками Государственной фельдъегерской службы и пытаются выманить у граждан сбережения под предлогом проведения проверки, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.
Аферисты стали активно использовать в своих схемах Государственную фельдъегерскую службу России, передает Telegram-канал УБК МВД. Подобный выбор обусловлен тем, что большинство обычных людей никогда не взаимодействовали с этим ведомством.
«Киберполиция предупредила об участившихся случаях использования Государственной фельдъегерской службы России в легендах мошенников, что обусловлено отсутствием контактов граждан с ней», – отмечается в публикации. На самом деле организация занимается исключительно доставкой служебной корреспонденции между государственными структурами.
В разговорах с жертвами преступники упоминают вымышленные процедуры, такие как декларирование наличных или работа спецкурьеров. Иногда они даже предлагают пройти стажировку в несуществующих подразделениях. За деньгами и документами обычно приезжают люди в повседневной одежде.
Правоохранители напоминают, что настоящие сотрудники военизированной службы носят строгую форму и никогда не выезжают к физическим лицам. Любые попытки забрать банковские карты или ценности являются явным признаком обмана.
