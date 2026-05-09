Путин оценил прошедший парад Победы

Путин назвал прошедший парад Победы спокойным и достойным

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Все получилось достойно, спокойно, без излишней милитаризации», – заявил Путин в беседе с премьером Словакии Робертом Фицо, передает ТАСС

Глава государства обсудил торжественное мероприятие с Фицо перед началом официальных двусторонних переговоров в Кремле.

Неформальный разговор руководителей двух стран состоялся в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

Политики кратко пообщались в присутствии одного переводчика. После этой беседы они направились в Зал ордена Святой Екатерины для проведения официальных переговоров.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл на торжественные мероприятия в Кремль с георгиевской ленточкой на лацкане пиджака.

Напомним, президент России вместе с зарубежными гостями принял участие в церемонии у Вечного огня.