День Победы давно стал больше, чем праздником памяти. А «Бессмертный полк» превратил это событие в уникальную точку схода всех наших интуиций о самих себе, России, нашем прошлом и будущем, о той самой исторической миссии.
Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Владимир Путин вместе с зарубежными гостями принял участие в торжественной церемонии у Вечного огня, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Российский лидер совместно с представителями других стран отдал дань уважения советским солдатам, передает ТАСС.
Военнослужащие Президентского полка возложили к мемориалу гирлянду из темно-красных роз, украшенную георгиевской лентой. Сами политики принесли к Вечному огню букеты алых роз.
В памятном мероприятии также участвовали министр обороны Андрей Белоусов и командующие парадными расчетами. Под звуки метронома присутствующие почтили память погибших защитников Родины минутой молчания. Над мемориалом развернули боевые знамена подразделений времен Великой Отечественной войны.
От имени руководителей государств солдаты оставили гвоздики у стел городов-героев в Александровском саду. Завершилась церемония торжественным маршем сводного расчета почетного караула, представляющего все три рода войск.
В 2025 году на 9 мая Путин вместе с лидерами 30 иностранных государств почтил память советских воинов-освободителей.