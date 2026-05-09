Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Кремль: Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными

Tекст: Вера Басилая

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что соответствующее решение принято по поручению Владимира Путина. По его словам, «главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны», сообщается на сайте Кремля.

Ушаков отметил, что договоренность достигнута по итогам телефонных контактов Москвы с администрацией президента США. Представители Вашингтона, по его словам, в это время находились на связи с Киевом.

Он подчеркнул, что инициатива президента США «идет в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы».

Особое значение, по словам Ушакова, приобретает тот факт, что инициатива приурочена к 81-й годовщине Победы над нацизмом, который в России отмечается как святой праздник.

Президент США заявил о достижении договоренности о прекращении огня и обмене пленными между Россией и Украиной в указанные даты.

Напомним, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев провалил перемирие ко Дню Победы.