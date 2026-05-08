    Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    8 мая 2026, 08:46 • Экономика

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

    Tекст: Ольга Самофалова

    Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России?

    В конце 2025 и начале 2026 года бюджет России столкнулся с падением цен на нефть. В январе и феврале Urals стоила 41 и 45 долларов за баррель, что существенно ниже заложенной в бюджет цены в 59 долларов за баррель. Это было катастрофическое начало года и создало серьезные риски для роста дефицита бюджета в 2026 году.

    Но благодаря ближневосточному конфликту ситуация стала сильно легче. Уже в марте налоговая цена Urals выросла до 77 долларов против 45 в феврале, а в апреле – до 95 долларов. В мае она может оказаться еще выше. Благодаря этому нефтегазовые доходы бюджета выросли в апреле почти на 240 млрд рублей по сравнению с мартом.

    Однако расслабляться Минфину все еще рано, так как в этом году американские гонки могут повториться. Кроме того, по сравнению с прошлым годом нефтегазовые доходы ниже. И России нужна нефть по 95 долларов не только в апреле, а весь год. А это сильно зависит от того, как будет решаться ближневосточный конфликт. США и Иран делают попытки договориться.

    Какой сценарий мирного урегулирования наиболее выгоден России с точки зрения цен на нефть и бюджетных доходов?

    Можно выделить четыре возможных варианта конца конфликта: быстрое мирное соглашение и открытие Ормузского пролива; долгие переговоры; эскалация военного конфликта с новыми разрушениями инфраструктуры; затяжной кризис с обвалом потребления.

    Первый сценарий означает быстрое временное соглашение между США и Ираном, прекращение огня и постепенное открытие Ормузского пролива уже в мае–июне. Это может быть временная договоренность, а не большой окончательный мир. На этих ожиданиях Brent уже падала ниже 100 долларов за баррель, и в случае реального соглашения упадет до 80-90 долларов, говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Однако падения российской марки Urals до 41 доллара за баррель, как это было в начале года, он не ждет, потому что даже после открытия пролива физические поставки будут восстанавливаться неделями или месяцами.

    «Если транзит по Ормузскому проливу будет восстановлен летом 2026 года, то это приведет к постепенному снижению цен на нефть до 70 долларов за баррель. Но более низких значений цены достигнут только в следующем году, когда будут полностью нивелированы последствия конфликта, включая перезапуск нефтедобычи на простаивающих скважинах», – считает Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market.

    Второй сценарий означает долгие переговоры и частичное открытие пролива: формально движение судов начнет восстанавливаться, но страховка, проверки, военные риски и очереди сохранятся.

    «При долгих переговорах нефть может остаться в районе 95–115 долларов за баррель Brent. Для России это самый комфортный вариант с точки зрения денег, так как цены на Urals при таком рынке могут держаться заметно выше бюджетных 59 долларов за баррель»,

    – говорит Чернов.

    Третий сценарий – новая военная эскалация, удары по инфраструктуре, срыв переговоров и сохранение фактической блокады Ормуза. В этом случае нефть снова может быстро вырасти выше 110–120 долларов за баррель, газ в Европе и Азии останется дорогим, а рынок нефтепродуктов будет еще более дефицитным, говорит Чернов.

    Проблема здесь в том, что третий сценарий рискует перейти в четвертый – затяжной конфликт, когда энергоресурсы становятся настолько дорогими, что начинается мировой экономический спад и резкое падение цен.

    «Эскалация военного конфликта и уничтожение дополнительных энергетических объектов в странах ближневосточного региона опасны ростом цен до запредельных уровней – что по нефти, что по газу. Если цена будет экстремально высокой, то это приведет к снижению объемов потребления в глобальном масштабе, а рынок потом будет восстанавливаться очень тяжело и долго. Нам это тоже невыгодно, так как наши рынки сбыта будут сокращаться», – объясняет Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Сохранение текущих 100-110 долларов (цены высокие, но не экстремальные) за баррель, при которых не происходит уменьшения спроса на наших рынках сбыта, это лучший вариант, добавляет эксперт. «Чем дольше перекрыт Ормузский пролив, тем лучше для России, тем больше мы успеем заработать. Нам выгодно сохранение статус-кво», – говорит он.

    Еще один риск создают ОАЭ, которые заявили о выходе из ОПЕК. Если они смогут нарастить объемы добычи к тому моменту, как откроется Ормуз, то цены пойдут вниз, и вопрос, до какого уровня они упадут, остается открытым, рассуждает Юшков. Если другие страны – члены организации последуют примеру ОАЭ и тоже захотят выйти из сделки ОПЕК+, то это еще сильнее ударит по ценам. «Пока все молчат, потому что смысла выходить из сделки нет – все равно вывоз нефти ограничен, но с открытием Ормуза их позиция может поменяться. Россия нарастить добычу, в отличие от ближневосточных стран, не сможет, по крайней мере быстро, поэтому мы просто получим низкие цены при нынешних объемах производства», – рассуждает Юшков.

    На рынке газа и сопутствующих товаров ситуация в этом плане лучше, потому что в отличие от нефти, по газу никаких запасов нет. «Когда был перекрыт Ормузский пролив, производители нефти продолжали добывать много и закачивали нефть в хранилища. А с газом этого не было, Катар просто вынужден был остановить добычу из-за ударов по инфраструктуре. Поэтому в газе и сопутствующих товарах (метане, гелии) определенный дефицит все-таки может сохраниться, и цены будут оставаться высокими», – говорит Юшков.

    По нефти сдерживающим фактором для снижения цен станет то, что были распечатаны стратегические резервы, которые потребуется восстановить, говорит эксперт. «Но если развалится ОПЕК+ и все будут добывать по максимуму, то даже этот фактор не сможет как-то удержать цены, все равно они очень сильно упадут на какой-то период, может быть, на несколько месяцев, пока рынок не перебалансируется за счет сокращения добычи у кого-то из игроков», – рассуждает Игорь Юшков.

    Но даже при лучшем сценарии (втором) – сохранении высоких, но не экстремально высоких цен на нефть – наполнение бюджета будет непростой задачей. Как посчитал Чернов, за первые четыре месяца года нефтегазовые доходы составили около 2,3 трлн рублей при годовом плане около 8,92 трлн рублей. Значит, за оставшиеся до конца года месяцы нужно собрать еще примерно 6,6 трлн рублей, или около 828 млрд рублей в месяц. В апреле было получено больше – 855,6 млрд рублей.

    «Если цены останутся высокими и месячные поступления будут в районе 0,9–1 трлн рублей, то годовой план по нефти и газу можно не только выполнить, но и превысить примерно на 0,3–1,4 трлн рублей. Если нефть быстро уйдет вниз и месячные сборы вернутся к 700–750 млрд рублей, план снова окажется под давлением», – посчитал Владимир Чернов.

    «Дорогая нефть сильно помогает, но бюджетная проблема не снята. По итогам января–марта дефицит федерального бюджета уже составил 4,576 трлн рублей, или 1,9% ВВП. Это выше годового плана.

    Сценарий с возвратом Urals к 41 доллару в этом году сейчас выглядит маловероятным. Но говорить, что такого уровня точно не будет, нельзя, потому что рынок нефти сейчас слишком нервный», – добавляет эксперт.

    По его ожиданиям, если Urals удержится хотя бы выше 70–75 долларов за баррель, то бюджет пройдет год заметно спокойнее, а если средняя цена будет ближе к 85–95 долларам, то нефтегазовые доходы сильно сократят риск жесткого дефицита бюджета. Но полностью проблему дефицита это не решит, потому что есть повышенные военные расходы, крепкий рубль и демпферные выплаты нефтяникам, заключает эксперт.

    Рейтинг недружественных правительств. Германию толкают в топку конфликта с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представила апрельский «Рейтинг недружественных правительств». Германия показала самый высокий индекс враждебности, Британия и Франция – почти на том же уровне. Ключевой вывод: эскалация против России, нараставшая в предыдущие месяцы, перешла в структурированную фазу – и обернулась гонкой за лидерство внутри антироссийского блока. Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

