Туристы из Сингапура погибли при извержении индонезийского вулкана
Жертвами извержения вулкана Дуконо в Индонезии стали два гражданина Сингапура
Мощное извержение вулкана Дуконо на индонезийском острове Хальмахера унесло жизни двух туристов, еще один человек числится пропавшим без вести.
Трагический инцидент произошел на индонезийском острове Хальмахера, передает ТАСС.
Местный спасательный департамент подтвердил гибель двоих граждан Сингапура в результате активности вулкана Дуконо.
Из опасной зоны удалось эвакуировать 15 человек из группы в 20 туристов. Спасатели сообщают, что два человека остаются заблокированными в районе вершины, а еще один числится пропавшим без вести.
Центр вулканологии Индонезии зафиксировал выброс пепла на высоту 11 километров над уровнем моря. В районе стихийного бедствия продолжается масштабная поисково-спасательная операция.
Индонезийский архипелаг включает 18 тыс. остовов и находится в тихоокеанском Огненном кольце с высокой сейсмической активностью. В стране насчитывается более 500 вулканов, из которых около 130 остаются действующими.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за одни сутки на острове Хальмахера произошло более ста извержений вулкана Дуконо.
В феврале вулкан Семеру пять раз выбросил столбы пепла. Позже на востоке острова Ява зафиксировали мощное извержение этого же вулкана.