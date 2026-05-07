  Лента новостей
    Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров
    Премьер Латвии обвинила Россию в падении украинских дронов
    Власти Молдавии запретили празднование Дня Победы в центре Кишинева
    Ушаков вновь призвал к заблаговременной эвакуации дипмиссий из Киева
    Ушаков подтвердил выступление Путина на параде в День Победы
    Определен маршрут полета Фицо на День Победы в Москву
    В Армении Пашиняна обвинили в употреблении китайских галлюциногенных грибов
    МОК снял ограничения для спортсменов из Белоруссии, но сохранил санкции для россиян
    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    7 мая 2026, 18:35 • Политика

    Рейтинг недружественных правительств. Германию толкают в топку конфликта с Россией

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Илья Абрамов

    Газета ВЗГЛЯД представила апрельский «Рейтинг недружественных правительств». Германия показала самый высокий индекс враждебности, Британия и Франция – почти на том же уровне. Ключевой вывод: эскалация против России, нараставшая в предыдущие месяцы, перешла в структурированную фазу – и обернулась гонкой за лидерство внутри антироссийского блока.

    После мартовского пика, когда ряд североевропейских стран фактически приблизился к прямому участию в военном конфликте с Россией, в апреле уровень недружественности несколько снизился (.pdf): страны Прибалтики и Финляндия в этот период воздерживались предоставлять свою акваторию и воздушное пространство для ударов по России.

    Но это снижение было ситуативным. Инфраструктура и политическая готовность к эскалации никуда не исчезли. Тенденция формирования «балто-скандинавского кулака» не просто сохраняется – она институализируется. Однако за кулисами этот процесс направляют «старые» страны НАТО, одновременно наращивая давление и через украинский фронт. Ярче всего это проявилось в апреле, когда первую строчку рейтинга заняла Германия.

    Берлин набрал 85 баллов из 100. Такой результат объясняется подписанием соглашения о стратегическом партнерстве между правительством Фридриха Мерца и режимом Владимира Зеленского. Стороны договорились о совместном производстве БПЛА и наращивании инвестиций в оборонную сферу Украины. Кроме того, ФРГ продолжает выделять средства на совместную инициативу НАТО и США под названием PURL, цель которой – закупка американских вооружений для ВСУ.

    «Победитель» прошлого месяца – Латвия – опустилась на второе место. Следом за ней с небольшим отставанием расположились другие прибалтийские республики – Литва и Эстония. Все эти государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL.

    Кроме того, три прибалтийские страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России. Во главе этой инициативы стоит Британия, занявшая в рейтинге четвертое место. Лондон также намерен создать специализированный «оборонный банк» в рамках формата JEF, из которого будут финансироваться оборонные проекты Скандинавии и Прибалтики.

    Замыкает пятерку лидеров Испания. Мадрид, в частности, обязался передать Украине 100 бронированных тактических машин VAMTAC и партию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, как сообщило Минобороны России, на территории Испании действует предприятие, выпускающее запчасти для украинских БПЛА.

    Франция, занимавшая в прошлом месяце третье место, оказалась на шестом. Однако снижение позиции Парижа не означает ослабления его агрессивного настроя. Напротив, Франция отличилась организацией масштабных учений Orion. Как отмечает Le Monde, их основная задача – отработка оперативного развертывания войск «коалиции желающих». Помимо этого, Франция совместно с Польшей приступила к планированию ядерных учений, в ходе которых будет тренироваться нанесение ударов по объектам на территории России и Белоруссии.

    Германия: политические мотивы и индустриальная подоплека

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц последовательно борется за лидерство в европейской партии прокси-войны против России на украинском плацдарме, считает Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР. Для достижения этих задач Берлин, по мнению парламентария, использует «бутафорские соглашения о стратегическом партнерстве» с Киевом.

    Параллельно Германия ведет линию на собственную милитаризацию – и делает это под предлогом искусственного наращивания «российской угрозы». В основе такого курса, подчеркивает Слуцкий, лежат реваншизм и попытка реабилитации позорных страниц собственной истории Германии.

    Ту же самую линию, но уже в практической плоскости – через индустриализацию конфликта – описывает Алексей Нечаев, координатор проекта, руководитель отдела политики газеты ВЗГЛЯД. По его мнению, подобного результата ФРГ добилась с помощью углубления военно-промышленной кооперации с Украиной. «Это важный сдвиг: конфликт все больше переводится в индустриальную плоскость, где ключевую роль играют производственные цепочки, инвестиции и долгосрочные программы», – продолжает он.

    Как напоминает Иван Кузьмин, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли», ФРГ с самого начала СВО помогает Киеву, постепенно наращивая участие в конфликте. «Стороны подписали немало документов, ключевыми из которых можно назвать соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке 2024 года, а также недавнюю декларацию о стратегическом партнерстве», – говорит собеседник.

    На уровне внешнеполитических заявлений Германия стремится активнейшим образом подсвечивать свою безальтернативную поддержку украинских властей, добавляет эксперт. С точки зрения немецких политиков, это важный фактор укрепления влияния Берлина в Европе, хотя конкуренцию на этом направлении ему составляют Париж и Лондон. Кроме того, ФРГ стабильно занимает второе после США место по объемам военной помощи Украине. Учитывая существующие тенденции и заключенные между Берлином и Киевом долгосрочные договоренности, полагает Кузьмин, Германия продолжит занимать эти позиции и в будущем.

    На сколько хватит немецкого лидерства

    Более сдержанную оценку дает Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай». Он считает, что тенденция немецкого лидерства необязательно станет долгосрочной. «Однако здесь и сейчас Берлин действительно выглядит наиболее недружественным по отношению к Москве», – соглашается он.

    «При этом и Франция, и Британия заинтересованы в том, чтобы именно Германия «зацементировала» репутацию самой антироссийской страны в Европе, поскольку это позволит «запихать» ФРГ в топку текущего конфликта. И милитаристская риторика канцлера Фридриха Мерца безусловно играет им на руку, – полагает он. –

    То есть в Старом Свете разгорается «внутривидовая борьба», и Париж с Лондоном, будучи хитрее Берлина, пытаются способствовать максимальному ухудшению отношений Германии и России».

    «Напомню, что ФРГ в свое время очень многое получила от статуса привилегированного партнера РФ. Берлин крайне уверенно держался в конкуренции с Францией и Британией, в чем ему помогал дешевый российский газ. Поэтому в Европе никто не верит в то, что Германия сможет стать по-настоящему крупным и серьезным игроком. А вот на то, что она глупо испортит контакты с Москвой, многие делают ставку», – добавляет Бордачев.

    Игры Лондона с теми, «кого не жалко»

    Пока Германия борется за лидерство на антироссийском фронте, другие европейские столицы не снижают собственной активности. Если ФРГ делает ставку на индустриальную основу, а Франция проводит масштабные учения с отработкой развертывания «коалиции желающих» и участие в форматах, затрагивающих ядерное планирование, то Британия в противостоянии с Россией делает акцент на выстраивание архитектуры североевропейского контура агрессии. «То есть Лондон остается в большей степени организатором и координатором. Это усиливает его политическое влияние, но ставит вопрос о достаточности ресурсной базы в долгосрочной перспективе», – рассуждает Нечаев.

    Впрочем, в настоящий момент британские действия напоминают сумбурный «набор инициатив, направленных на закрепление и углубление военного партнерства с европейскими государствами после Brexit». «Но это не означает, что в будущем проекты Лондона не перерастут в некий альтернативный центр влияния внутри Старого Света», – предупреждает Кузьмин.

    «Все-таки Британия отчаянно хочет компенсировать утрату влияния в рамках ЕС через лидерство в подобных «гибких» коалициях, что позволит занять ей нишу на геополитическом поприще, где у страны уже имеется исторический опыт. В этом плане интересы Лондона не особо противоречат устремлениям Парижа и Берлина», – уточняет собеседник.

    По оценкам Бордачева, Британия не просто конкурирует, но активно борется с Германией и Францией.

    «В этом противостоянии Лондон традиционно делает ставки на государства, которые ему абсолютно не жалко, а именно – маленькие соседи России.

    И как мы знаем из истории: Соединенное Королевство всегда умудрялось подставлять те страны, которые связывали с ним собственную военную судьбу», – отмечает эксперт.

    По его оценке, в настоящий период Британия «ставит» на небольшие, «мало что собой представляющие» государства Скандинавии и Прибалтики. «Поэтому игры Лондона могут спокойно их увести за собой. Туманный Альбион таким образом подталкивает ЕС к расколу, уменьшая влияние Брюсселя», – говорит Бордачев.

    Маленькие русофобы

    Страны Прибалтики становятся опорными элементами «балто-скандинавского кулака». «Их роль все меньше сводится к политической поддержке: речь идет о закреплении функций операционного и инфраструктурного звена. Например, в апреле Литва уже одобрила строительство объектов НАТО у границы с Россией в районе Сувалкского коридора», – акцентирует Нечаев.

    При этом самостоятельными драйверами антироссийской политики их назвать нельзя. «Все дело в отсутствии масштаба – это микроскопические страны. Все понимают их стратегическую беспомощность, – указывает Бордачев. –

    Трагедия прибалтийских республик в том, что в их жизни нет ничего, кроме России. Поэтому каждая из трех стран обречена занимать лидирующие позиции в рейтинге, поскольку о них вспоминают лишь в контексте противостояния с РФ».

    «Торговля русофобией» стала способом выживания для прибалтов, соглашается Слуцкий. «Они не имеют ни мощи, ни ресурсов для реальных действий против нашей страны и остаются пешками на геополитической доске. Такая политика уже привела их к существенному экономическому спаду. Вопрос – готовы ли они стать военным плацдармом НАТО и одновременно мишенью для неминуемого ответа России – остается открытым», – резюмирует парламентарий.

    Минфин впервые с лета прошлого года возобновляет покупку валюты и золота в резервы. Еще в начале года нефть Urals стоила 41 доллар, и бюджет худел на глазах. Теперь цена резко выросла и приносит сверхдоходы. Самое время пополнить резервы. На этой радостной ноте рубль начал укрепляться, однако ненадолго. Подробности

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

