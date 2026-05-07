Семенович раскрыла главное условие для заработка уехавших артистов

Певица Анна Семенович назвала уплату налогов условием работы уехавших артистов
Покинувшие страну звезды эстрады имеют право продолжать предпринимательскую деятельность на родине при условии честного и законного пополнения государственного бюджета, считает певица и актриса Анна Семенович.
Российская исполнительница поделилась мнением о допустимости финансовой деятельности для покинувших страну коллег по сцене, передает РИА «Новости». По ее словам, ведение коммерческих проектов в России остается возможным при строгом соблюдении всех юридических норм.
«Если они платят налоги, то пусть ведут бизнес. Главное, чтобы эти люди платили налоги нашему государству, чтобы это было честно и по закону», – подчеркнула Анна Семенович.
Актриса считает ключевым фактором именно финансовую ответственность перед родным государством для тех, кто продолжает зарабатывать на соотечественниках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее певица Анна Семенович назвала себя достоянием России. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил против предоставления концертных площадок антироссийски настроенным деятелям культуры. В Государственной думе предложили ограничить возможность заработка для покинувших страну артистов.