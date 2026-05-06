Рейтинг Мерца в Германии стремительно упал

Tекст: Мария Иванова

Фридрих Мерц, вступивший в должность канцлера Германии год назад, испытывает серьезные трудности в реализации своих амбициозных планов, пишет Bloomberg.

Вместо того чтобы продемонстрировать видение развития страны через реформу социальной системы, он вынужден отвечать на вопросы о жизнеспособности правящей коалиции.

«Никто ни за что не может дать гарантий», – заявил политик в ответ на сомнения в стабильности правительства.

Экономическое восстановление Германии оказалось под угрозой из-за геополитических потрясений, а популярность самого канцлера стремительно падает. Это открывает путь для антииммигрантской партии «Альтернатива для Германии», которая значительно вырвалась вперед в опросах общественного мнения, отмечает агентство.

Ситуация усугубляется конфликтом с президентом США, пригрозившим ввести новые пошлины на автомобили и сократить американский воинский контингент в Германии на более чем 5 тыс. человек.

Внутри консервативного блока растут сомнения относительно продолжительности пребывания Мерца на посту. Попытки наладить работу с политическими конкурентами из Социал-демократической партии сопровождаются постоянными конфликтами. Так, недавняя встреча лидеров коалиции по вопросу цен на топливо завершилась минимальным компромиссом и была расценена как провал.

Рейтинги канцлера продолжают снижаться: уровень его поддержки упал до 21%, тогда как недовольство его работой достигло 76%. На этом фоне «Альтернатива для Германии» набирает 27,5% голосов, опережая блок Мерца. Особое беспокойство вызывает предстоящее голосование в земле Саксония-Анхальт, где правая партия может получить абсолютное большинство, что станет серьезным испытанием для политического центра страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава немецкого правительства Фридрих Мерц согласился с претензиями американского лидера ради избежания пошлин на европейские автомобили. До этого президент США распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии.

На фоне падения рейтингов канцлер ФРГ обвинил во внутреннем экономическом кризисе внешние факторы.