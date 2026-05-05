  Армения и Евросоюз подписали два документа на саммите в Ереване
    Ормузский кризис ударил по мировому автопрому
    Минобороны пригрозило ударом по центру Киева
    Германия решила передать Украине электростанцию «Северного потока»
    Президент Колумбии: Семь тысяч колумбийцев бессмысленно умирают на Украине
    Украинские дроны атаковали НПЗ в Ленобласти
    Трамп лишил Германию дальнобойных ракет Tomahawk
    Politico: Мерц неожиданно пошел на уступки Трампу
    Пашинян запросил помощь Евросоюза для борьбы с гибридными угрозами
    Грузия выразила готовность полностью восстановить отношения с Украиной
    Сергей Худиев Сергей Худиев Надо запретить оскорблять здравый смысл

    Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком: «За козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Перемирие между США и Ираном оказалось всем в тягость

    Для Ирана статус-кво опаснее – препятствуя вывозу иранской нефти, США осуществляют постепенное удушение экономики страны. Трампу отступить сейчас тоже очень трудно – ставка поднялась.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев ИИ начнет убивать людей со школы

    Вдруг оказывается, что никаких этических законов для ИИ нет. Индустрия начинает строить роботов, которые созданы именно с целью нанести вред человеку и даже его убить насмерть. И это сегодняшний день.

    5 мая 2026, 10:47 • Новости дня

    Politico: Мерц неожиданно пошел на уступки Трампу

    Канцлер Германии Мерц поддержал претензии США к ЕС ради сохранения отношений

    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц изменил риторику и согласился с претензиями американского лидера, чтобы избежать введения разрушительных пошлин на европейские автомобили, пишет Politico.

    Берлин пытается сгладить острые углы после угроз Вашингтона повысить тарифы на европейские машины до 25%, пишет Politico.

    Канцлер Фридрих Мерц возложил ответственность за задержку торгового соглашения на Евросоюз.

    Политик выразил понимание позиции американского коллеги. «Он теряет терпение, потому что мы достигли договоренности с США в августе прошлого года, однако европейская сторона продолжает выдвигать новые условия», – заявил немецкий лидер.

    Власти Германии также примирительно отреагировали на планы Белого дома вывести из страны 5 тыс. американских солдат. Министр обороны Борис Писториус и глава МИД Иоганн Вадефуль назвали это сигналом для Европы взять на себя больше ответственности в рамках НАТО.

    Смена курса обусловлена давлением со стороны промышленных гигантов, отмечает издание. Представители автомобильной отрасли предупредили, что новые пошлины обернутся колоссальными издержками, и призвали к скорейшей деэскалации напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил главу Белого дома в непродуманных действиях против Ирана.

    2 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    @ U.S. Army/Markus Rauchenberger

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия всегда стремилась оставаться главной союзницей США в европейской части НАТО. Однако Фридрих Мерц крайне жестко высказался об операции Вашингтона в Иране, что заставило Дональда Трампа пересмотреть отношения двух стран, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава Белого дома распорядился вывести пять тысяч американских солдат с территории Германии.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не на шутку разгневал Дональда Трампа. Всему виной его острая критика американского конфликта с Ираном, которая резко контрастирует с тем, что еще недавно Германия старалась стать основным союзником США в европейской части НАТО, что помогало Берлину укреплять авторитет в ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако вывод американских войск с территории ФРГ станет значимым ударом по тому престижу, который наращивала республика все эти годы. Это буквально наказание Мерцу со стороны Трампа. Скорее всего, Белый дом примет демонстративное решение о переброске контингента в страну Восточной Европы», – полагает он.

    «Таким образом Вашингтон открыто покажет недоверие к действующей администрации ФРГ, да и подчеркнет лояльность «молодых» членов ЕС. В плане же безопасности мало что изменится. В Германии около 30 тыс. солдат, что не так уж и много. Их роль, скорее, заключается в том, чтобы своим присутствием демонстрировать силу трансатлантического единства», – заключил Рар.

    Ранее Дональд Трамп распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии. Как пишет The Wall Street Journal, этот шаг продиктован обострением разногласий между Берлином и Вашингтоном, связанных с жесткой критикой ФРГ конфликта на Ближнем Востоке.

    По данным Пентагона, вывод войск затронет армейскую бригаду и фактически отменит ранее согласованные планы по размещению в Германии дополнительных ракетных подразделений. В ведомстве подчеркнули, что решение стало итогом пересмотра военного присутствия США в Европе, а сам процесс сокращения может занять от шести до 12 месяцев.

    Тем не менее ФРГ останется крупнейшим военным узлом США в ЕС, где численность американского контингента все еще будет превышать 30 тыс. человек. На этом фоне решение Вашингтона оказалось неожиданностью не только для Берлина, но и для остальных членов союза. В правительстве Мерца произошедшее восприняли крайне негативно.

    Как отмечает Reuters, глава Минобороны страны Борис Писториус уже заявил, что сокращение американского военного присутствия в Европе подчеркивает необходимость для европейских стран брать на себя большую ответственность за собственную безопасность. И, по его оценке, Берлин прямо сейчас движется к данной цели.

    3 мая 2026, 17:53 • Новости дня
    Канцлер ФРГ Мерц резко осадил больную раком избирательницу

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время встречи с гражданами глава немецкого правительства Фридрих Мерц без сочувствия отреагировал на критику пациентки с четвертой стадией онкологии относительно урезания медицинского бюджета.

    Инцидент произошел в городе Зальцведель, передает РИА «Новости». Местная жительница пожаловалась Фридриху Мерцу, что из-за тяжелого диагноза едва может позволить себе собственные похороны. Она возмутилась планами властей урезать финансирование медицины и одновременно повысить оклады чиновникам дополнительно на 64 тыс. евро в год.

    Немецкий лидер встретил слова избирательницы с явным раздражением. «Очередная оплошность канцлера: гражданка, больная раком, жалуется Фридриху Мерцу на сокращения в системе здравоохранения – но вместо того, чтобы проявить сочувствие, он резко ее одернул», – описывает ситуацию газета Bild.

    Политик прервал женщину и начал яростно отрицать планы по увеличению выплат министрам. Он пять раз повторил слово «никогда», отвергая упреки в адрес кабинета. При этом журналисты отмечают, что законопроект о росте зарплат действительно существовал, но был свернут после огласки в прессе.

    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    3 мая 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт оценил вероятность атаки США на Кубу

    @ Ramon Espinosa/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Куба давно является раздражающим фактором для США. Поэтому Вашингтон, раззадоренный успехом операции в Венесуэле, может попытаться устроить схожую маленькую победоносную войну против острова. При этом Штаты наверняка учтут неудачный опыт Ирана, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин.

    «Вероятность атаки США на Кубу довольно высока. Как показывает практика, нынешняя американская администрация в целом склонна решать вопросы и урегулировать свое недовольство чужой политикой военным путем. Мы в этом убедились на примере Венесуэлы и Ирана», – сказал военный эксперт Юрий Лямин.

    По мнению аналитика, Штаты могут использовать Кубу, чтобы отвлечь внимание от «не самой удачной» операции на Ближнем Востоке. Еще один аргумент в пользу возможной атаки – географическое положение острова. «Куба территориально ближе к США и Вашингтон может попытаться провести там маленькую победоносную войну по венесуэльскому сценарию», – рассуждает спикер.

    «К слову, успех операции против Николаса Мадуро раззадорил Дональда Трампа, Вашингтон стал меньше бояться подобных атак», – обратил внимание собеседник. Немаловажно и то, что Гавана давно является раздражающим фактором для США. «При этом в Америке находится большая кубинская оппозиционная диаспора, которая поддерживает республиканцев. Да и госсекретарь Марко Рубио является представителем этой общины», – детализирует он.

    «Так что решить кубинский вопрос новым способом выглядит для Трампа очень соблазнительно. И если не удастся дожать страну экономически, мы вполне можем увидеть военный сценарий. Я думаю, речь пойдет если не о похищении, то об убийстве политического руководства республики и дальнейшем давлении на новые власти», – допускает Лямин.

    Что примечательно этот сценарий сработал в Каракасе. Но не принес результатов в Тегеране, хотя «США на это надеялись». «Получится ли провернуть подобную операцию на Кубе – вопрос спорный. На мой взгляд, политический режим в Гаване более устойчив, нежели в Венесуэле. Но в то же время рычагов давления на Кубу у Штатов значительно больше», – сравнивает эксперт.

    В заключении Лямин предположил, что Вашингтон может учесть опыт Венесуэлы и Ирана в случае с Кубой. «И тогда Штаты попытаются сделать ставку на шоковый удар с привлечением большего количества сил и средств», – резюмировал он.

    Издание Politico со ссылкой на источники пишет, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность проведения военной операции против Кубы. При этом отмечается, что пока что упор делается на дипломатические попытки убедить республику пойти на определенные уступки.

    В частности, Вашингтон настаивает на приватизации государственных предприятий острова, привлечении иностранных инвестиций и закупке американских энергоносителей. Как подчеркивает издание, Штаты донесли до Гаваны свою готовность повременить со сменой власти в республике, но при этом они хотят, чтобы отдельные официальные лица добровольно ушли в отставку.

    На этом фоне президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о росте военной угрозы для страны со стороны Штатов. «Президент США поднимает свои угрозы военной агрессии против Кубы до опасного и беспрецедентного масштаба», – написал кубинский лидер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он призвал международное сообщество обратить внимание на ситуацию и вместе с американским народом не допустить преступных действий ради интересов небольшой группы влиятельных лиц.

    Диас-Канель также добавил, что ни один агрессор не добьется капитуляции Гаваны, а столкнется с народом, полным решимости отстаивать суверенитет на каждом участке национальной территории.

    4 мая 2026, 00:20 • Новости дня
    Трамп анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов
    @ CNP/ADM/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морские силы США с понедельника, 4 мая, направят корабли иностранных государств через Ормузский пролив, и предупредил, если Иран попытается нарушить этот процесс, американские военные применят силу.

    Объявленная Трампом активность в Ормузском проливе, которую он назвал «Проектом Свобода», является самым значительным шагом его администрации в попытке вновь открыть ключевой пролив с тех пор, как Иран закрыл его в начале войны, пишет портал Axios.

    Хотя Трамп говорит, что этот шаг носит «гуманитарный характер», проект – явный вызов усилиям Тегерана по установлению контроля над проливом. Военный ответ Ирана может спровоцировать конфронтацию и даже перерасти в войну.

    В социальной сети Truth, американский лидер заявил, что страны всего мира, которые не участвуют в войне, но у которых есть корабли, застрявшие в проливе, попросили США помочь их освободить.

    По его словам, на большинстве этих судов заканчивается продовольствие и другие припасы для экипажей, люди страдают от проблем со здоровьем.

    «Перемещение судов предназначено для того, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не сделали абсолютно ничего плохого. Которые являются жертвами обстоятельств. Это гуманитарный жест от имени Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока и, в частности, страны Иран. Мы сказали тем странам, что будем безопасно выводить их суда из ограниченного водного канала, чтобы они могли свободно заниматься своим бизнесом», – написал Трамп.

    По его словам, если описанный процесс каким-либо образом будет нарушен, с этим придется бороться силой.

    При этом какое-то время не было понятно, участвует ли Иран в вышеописанном проекте и согласован ли он с Тегераном.

    Трамп написал, что его представители «ведут очень позитивные дискуссии» с Ираном, подчеркнув, что они «могут привести к чему-то очень позитивному для всех».

    По словам источников Axios, в воскресенье США направили еще один измененный проект соглашения о прекращении войны в ответ на последнее предложение Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену за содеянное».

    При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном.

    4 мая 2026, 13:20 • Новости дня
    Эксперт: Операция «Проект Свобода» – попытка Трампа взять Иран на слабо

    @ Altaf Qadri/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Иран позволит США реализовать операцию «Проект Свобода» по выводу судов из Ормузского пролива, это будет означать потерю Исламской республикой ключевого козыря. Если же Тегеран даст отпор, это может привести как к отступлению американского лидера от своей идеи, так и к стычкам в море и более масштабным боевым действиям в регионе, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин.

    «Хотя реализация операции «Проект Свобода», как ожидается, начнется уже в понедельник, до сих пор не до конца ясно, как будет осуществляться вывод торговых судов из Персидского залива. По всей видимости, миссия не будет включать эскорт ВМС США», – отметил военный эксперт Юрий Лямин.

    Он предположил, что американцы не хотят рисковать своими военными кораблями, слишком близко подходя к иранскому побережью, где сосредоточена основная масса ракетных батарей Ирана. «Штаты, скорее всего, задействуют в первую очередь авиацию, а также беспилотные летательные аппараты, которые потенциально могут атаковать, скажем, катера Исламской республики», – добавил собеседник.  

    По его мнению, «Проект Свобода» – очередная попытка Дональда Трампа взять Тегеран «на слабо», проверить реакцию государства. «Иран оказывается перед выбором: позволить США реализовать миссию или дать отпор Штатам, – указал Лямин. – Первый вариант будет означать ослабление переговорных позиций Тегерана, а также поражение Исламской республики, поскольку она потеряет ключевой козырь – контроль над Ормузом».

    «Второй вариант может привести как к отступлению американского лидера от своей идеи, так и к стычкам в море и более масштабным боевым действиям, ответственность за которые администрация США, безусловно, возложит на иранцев», – продолжил аналитик.

    Лямин напомнил характерную для Трампа стратегию действий: если оппонент поддается давлению, то глава Белого дома начинает «дожимать», но если сталкивается с сопротивлением, то, как правило, пересматривает свои шаги.  «Я полагаю, нынешняя операция планируется из расчета, что Иран «сдаст назад». План «Б» в данном случае подразумевает импровизацию Вашингтона», – уточнил Лямин.

    Как бы то ни было, оговорился собеседник, у США в регионе остается достаточно серьезная группировка: «два авианосца, военные корабли, авиация, несколько тысяч морпехов». «Риск того, что конфликт начнет переходить от ограниченных стычек в более крупные, крайне высок. Более того, возможно, американские военные попытаются осуществить операцию по захвату островов в Ормузском проливе», – рассуждает собеседник.

    «Для Ирана в складывающейся ситуации главное – не дать слабину», – подчеркнул спикер. На этом фоне он упомянул звучащие в Тегеране предупреждения о том, что попытки прохода судов, а также несогласованные с республикой действия в Ормузском проливе будут встречены ответными мерами.

    Схожей точки зрения придерживается Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. «Мир наблюдает за тем, как администрация Трампа в своем стремлении к глобальному доминированию делает ставку на прямое военное давление. Но пролив – это не та площадка, где можно безнаказанно диктовать условия. Ждем реакции Тегерана, который вряд ли уступит без боя», – акцентировал он.

    Ранее Дональд Трамп анонсировал запуск операции «Проект Свобода». Начало миссии намечено на утро 4 мая по ближневосточному времени. Целью миссии станет вывод судов, застрявших в Персидском заливе – им обеспечат безопасный выход через Ормузский пролив. Глава Белого дома заявил, что это будет гуманитарным жестом со стороны США, стран Ближнего Востока и в особенности – со стороны Ирана.

    «На многих из этих судов заканчиваются запасы продовольствия и всего необходимого для поддержания здоровья и санитарных условий многочисленных экипажей. Я полагаю, что это станет важным шагом в демонстрации доброй воли всех тех, кто столь ожесточенно сражался на протяжении последних месяцев», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он рассказал, что решение о начале операции было принято после обращений третьих стран, которые просили освободить их суда из заблокированного морского коридора. «Перемещение судов направлено исключительно на то, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не совершили абсолютно ничего предосудительного», – добавил американский лидер.

    Трамп подчеркнул, что если гуманитарной миссии по выводу судов попытаются помешать, то Штаты ответят силой. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) уточнило, что намерены задействовать в операции эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования, многоцелевые беспилотные платформы и 15 тыс. военнослужащих.

    «Наша поддержка этой оборонительной миссии имеет ключевое значение для региональной безопасности и мировой экономики, в то время как мы также продолжаем поддерживать морскую блокаду», – заявил адмирал Брэд Купер, командующий CENTCOM. По данным Axios, операция не предполагает сопровождение судов.

    Один из собеседников издания уточнил, что американская флотилия будет находиться «в непосредственной близости», что может служить средством предупреждения в случае, если Иран решит атаковать суда, проходящие через пролив. Вашингтон также предоставит коммерческим судам рекомендации по «наиболее безопасным маршрутам» через эти воды, говорится в материале.

    На этом фоне КСИР передал указание отойти на юг от Ормузского пролива торговым судам, находящимся у северного побережья ОАЭ. Об этом сообщило Британское управление морских торговых операций (UKMTO). По его данным, капитаны судов по радио получили приказ покинуть район якорной стоянки у побережья эмирата Рас-эль-Хайм и отойти на юг к эмирату Дубай, передает «Интерфакс».

    Глава комитета по национальной безопасности иранского парламента (Меджлиса) Эбрахим Азизи заявил, что Тегеран расценит любое вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе как нарушение режима прекращения огня. «Управление Ормузским проливом и Персидским заливом не будет осуществляться на основе бредовых заявлений Трампа!» – акцентировал он.

    Президент Франции Эммануэль Макрон поспешил откреститься от участия в миссии США. По словам французского лидера, условия силовой операции не представляются ему ясными, поэтому Париж не намерен присоединяться. Он также призвал к согласованному открытию Ормузского пролива Ираном и США, подчеркнув, что только совместные действия Тегерана и Вашингтона позволят восстановить стабильный проход судов через пролив.

    Кроме того, как сообщает Bloomberg, план, объявленный Трампом по проходу судов через Ормузский пролив, вызвал недоумение у руководителей судоходных компаний. По мнению Анила Джай Сингха, вице-президента Индийского морского фонда, инициативы президента США создают риск непреднамеренной эскалации. «В каком порядке будут выводить эти суда? Будет ли у одних судов приоритет перед другими?» – задается он вопросами.

    Напомним, США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. 19 апреля ВМС обстреляли и захватили в Оманском заливе торговое судно Touska, шедшее из китайского порта Гаолан в иранский Бендер-Аббас. В ответ силы Ирана атаковали с помощью беспилотников несколько американских кораблей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает эта «игра мышцами».

    По информации на 3 мая, американские ВМС перехватили уже 49 торговых судов, связанных с Ираном. Трамп заявил, что морская блокада иранских портов является эффективной и он не намерен снимать ее до тех пор, пока Вашингтон и Тегеран не придут к соглашению по ядерной программе.

    Ранее, как сообщали СМИ, Иран представил США трехэтапный план завершения войны. Исламская республика выступила с инициативой разблокировать Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив обсуждение ядерной программы на более поздний срок. Американская сторона такое предложение не приняла.

    2 мая 2026, 13:32 • Новости дня
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном

    @ REUTERS/Nathan Howard

    Tекст: Евгений Поздняков

    Американский президент, вероятно, хочет завершить противостояние с Ираном. Но сейчас ему важно понять: готовы ли его сторонники и американцы в целом принять компромиссное соглашение с Тегераном. Если общество окажется готово продолжить войну, то Белый дом сможет пойти на этот шаг, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее Дональд Трамп уведомил Конгресс об окончании войны с Ираном.

    «Оповещение Конгресса об окончании боевых действий со стороны администрации Белого дома – во многом чисто правовой шаг. Согласно закону 1973 года о военных полномочиях президента глава государства может участвовать в конфликте без одобрения парламента всего 60 дней. Данный срок в противостоянии с Ираном подходил к концу», – заметил американист Борис Межуев.

    «Поэтому Трамп подобным обращением к Конгрессу сохраняет формальную правоту с точки зрения закона. В то же время данный шаг позволяет президенту США сохранить вариативность будущих действий. Судя по всему, в Белом доме действительно хотят завершить конфликт с Тегераном. Над этим Вашингтон сейчас и работает», – полагает эксперт.

    «Но разгромных соглашений с Ираном подписать не удастся. Соответственно, уведомление парламента и вынужденная пауза в действиях на ближневосточном направлении позволит Трампу взвесить все за и против. Уверен, уже сейчас его команда опрашивает сенаторов – будут ли они готовы поддержать относительно слабое, с американской точки зрения, соглашение о мире», – полагает собеседник.

    «Параллельно с этим команда президента начнет изучать общественное мнение. Поддержка конфликта среди населения крайне невысока, однако и здесь важно зафиксировать, насколько избиратели-республиканцы осознают вероятность подписания крайне компромиссного договора с Тегераном», – рассуждает эксперт.

    «Если парламентарии или граждане США неожиданно покажут неготовность к признанию складывающегося статус-кво, то Белому дому придется начать вторую волну конфликта. Закон 1973 года это позволяет, поскольку он буквально пропитан юридическими неточностями и слабыми местами», – полагает он.

    «В его тексте не указано, будет ли конфликт, возобновленный через неделю-две после уведомления Конгресса, считаться продолжением предыдущей войны или качественно новым противостоянием. Трактовать, соответственно, последующие действия можно весьма широко, чем в теории Дональд Трамп и сможет воспользоваться», – заключил Межуев.

    Ранее глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о том, что конфликт в Иране завершен. Однако, как отмечает Associated Press, в своем письме президент якобы дал понять законодательному органу власти, что боевые действия все еще далеки от логического финала. В то же время глава государства подчеркнул, что осуществленная операция вне всяких сомнений является успешной.

    «Угроза, исходящая от Ирана для США и наших вооруженных сил, остается значительной», – подчеркнул он.

    Сообщение Трампа вызвало обширную реакцию в американской политической среде. Так, лидер демократов в Сенате Штатов Чак Шумер назвал аргументацию Белого дома «ерундой». В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) он назвал войну с Тегераном незаконной.

    «Каждый день, когда республиканцы становятся соучастниками и позволяют ей продолжаться, – это еще один день, когда под угрозой находятся человеческие жизни, царит хаос и растут цены», – заявил Шумер. Тем не менее с юридической стороны вопроса действия главы Белого дома выглядят вполне логичными и законными.

    Решения Дональда Трампа регламентируются резолюцией о военных полномочиях 1973 года, согласно которой лидер страны может вести военные действия лишь 60 дней. По их окончании он должен прекратить противостояние или запросить у Конгресса дополнительное продление сроком на 30 суток в случае «неизбежной необходимости».

    Между тем споры вокруг конфликта на Ближнем Востоке в Штатах не утихают. В конце апреля CBS News сообщило, что реальные расходы США на войну вдвое превышают заявленные Пентагоном 25 млрд долларов. По словам журналистов, озвученная сумма не учитывает необходимость восстановления уничтоженной техники и поврежденных баз.

    2 мая 2026, 18:58 • Новости дня
    Bild: Германия любой ценой перебросит танковую бригаду в Литву

    Tекст: Мария Иванова

    Берлин форсирует переброску 5 тыс. военнослужащих и техники в Литву, чтобы к 2027 году развернуть у границ Белоруссии боеготовое бронетанковое подразделение, пишет Bild.

    Вооруженные силы Германии крайне активно, «любой ценой», передислоцируют личный состав и вооружение на литовскую территорию, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    «Все, что в бундесвере не приколочено намертво, перебрасывается в новую бригаду», – отмечает издание. Штаб формируемой 45-й танковой бригады уже размещен в Вильнюсе.

    Решение об отправке контингента принял министр обороны Борис Писториус, а командование поручено бригадному генералу Кристофу Хуберу. Офицер подчеркнул готовность немецких солдат решительно защищать восточные рубежи альянса. Полной боевой готовности подразделение должно достичь к 2027 году.

    Процесс сопровождается серьезными трудностями из-за задержек поставок систем противовоздушной обороны Skyranger. Военным приходится временно использовать стрелковое оружие для борьбы с беспилотниками. Кроме того, армия испытывает нехватку кадров, поэтому власти привлекают служащих финансовыми бонусами и налоговыми льготами.

    Инфраструктура для прибывающих сил возводится вблизи белорусской границы.

    В Москве неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентной активностью блока, который называет свои действия сдерживанием спецоперации. Российские дипломаты подчеркивают готовность к равноправному диалогу, призывая западные страны отказаться от милитаризации континента.

    Ранее сообщалось, чтьо Берлин запланировал размещение до 5 тыс. военнослужащих в Литве к 2027 году. Позже немецкие солдаты отработали оперативное развертывание командного пункта на территории балтийской республики.

    Вильнюс выделил на строительство соответствующей военной инфраструктуры до 2 млрд евро.

    2 мая 2026, 13:34 • Новости дня
    Туск назвал катастрофой вывод американских войск из Германии

    @ U.S. Army Reserve/Sgt. Kirsti Anne Beckett

    Tекст: Мария Иванова

    Решение Вашингтона вывести пять тысяч военнослужащих с немецких баз спровоцировало острую реакцию Варшавы, расценившей этот шаг как угрозу трансатлантическому единству.

    Глава польского правительства Дональд Туск подверг жесткой критике планы Соединенных Штатов по сокращению военного присутствия в Европе, передает РИА «Новости».

    Поводом для недовольства стало заявление Пентагона о намерении в течение года вернуть домой пять тысяч американских солдат, дислоцированных на немецких базах.

    «Наибольшую угрозу трансатлантическому сообществу представляют не его внешние враги, а продолжающееся разрушение нашего альянса. Мы все должны сделать всё возможное, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию», – написал политик в соцсети.

    Отмечается, что именно на территории Германии находится крупнейшая европейская группировка сил НАТО. На данный момент там несут службу более 36 тыс. военнослужащих армии США, а также около 1,5 тыс. резервистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по выводу пяти тысяч американских военнослужащих из Германии.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал этот шаг предсказуемым.

    Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич исключил угрозу безопасности региона из-за снижения численности контингента США.

    3 мая 2026, 15:05 • Новости дня
    Американист объяснил планы Трампа вывести более 5 тыс. американских военных из Германии

    @ Petty Officer 2nd Class Kim Harris/U.S. Army Central/dvidshub.net

    Tекст: Олег Исайченко

    Изначально было понятно, что американские военные находились в Германии ради самого факта присутствия. По логике США, после начала СВО это должно было оказывать давление на Россию. Однако сегодня ситуация возвращается к тому, что было до 2022 года. При этом вывести дополнительные силы из Европы Трампу не позволит закон, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Администрация Дональда Трампа действительно рассматривает возможность вывода одной бригады сухопутной армии США, численность которой все-таки, скорее всего, не дотягивает до пяти тысяч. Этот контингент был передислоцирован в ФРГ после начала спецоперации и особого смысла его держать на территории Германии не было», – считает американист Малек Дудаков.

    По его словам, это был элемент символического давления на Россию в военном ключе. «Все изначально понимали, что солдаты находятся там ради самого факта присутствия, не более того. Сейчас же ситуация возвращается к тому, что было до 2022 года», – добавляет аналитик.

    Между тем, основной ключевой персонал американских военных баз Германии, вроде базы Ramstein, не затронут. Поэтому американская логистика, которая пользуется этими объектами, «никоим образом не пострадает». В этом контексте есть более значимый сюжет, акцентирует собеседник.

    «Трамп решил не отправлять в Германию батальон дальнобойного огня, вооруженный HIMARS. А ведь при Джо Байдене предполагалось, что они получат первые американские гиперзвуковые ракеты Dark Eagle. Это стало бы серьезной эскалацией в отношениях с Москвой», – пояснил он.

    Учитывая, что Трамп обижен на европейцев из-за Ирана, он ищет способы им насолить. «Впрочем, надо понимать, что возможности президента ограничены. Так, если мы берем тарифы, то большинство из них Верховный суд уже отменил. Что касается войск, то американский лидер не случайно выводит только одну бригаду из Европы», – замечает Дудаков.

    Эксперт рассказал, что Трампу, согласно американскому законодательству, запрещено сейчас сокращать численность войск в Европе ниже 76 тыс. «На сегодняшний день на континенте находится порядка 80 тыс. военных. Так что, по сути, президент просто доводит количество солдат до минимально допустимого значения», – детализирует спикер.

    Однако сам факт вывода войск Дудаков расценил как «важный сигнал». «Трамп показывает европейцам, что на «зонтик безопасности Дяди Сэма» полагаться не стоит. И они будут реагировать на это соответствующим образом, а именно – пытаться работать в обход США. Тем более, что мы уже видим, как блок НАТО все больше превращается в исключительно европейскую историю», – резюмировал американист.

    Трамп заявил о намерении вывести из Германии более пяти тыс. американских военных. Хотя ранее Пентагон подтверждал вывод только 5 тыс. солдат. Ожидается, что на это уйдет от шести месяцев до года. Всего в ФРГ находится 35 тыс. американцев, а также штаб-квартира всей европейской группировки США.

    Напомним, решение Трампа последовало вслед за ссорой американского лидера с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Тот обвинил главу Белого дома в непродуманных действиях против Ирана. Затем он фактически обвинил Трампа в том, что его действия унижают все Соединенные Штаты.

    4 мая 2026, 20:07 • Новости дня
    Берлин запретит 8 и 9 мая символику СССР и георгиевские ленты у советских мемориалов
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Берлина введут строгие ограничения на использование символики СССР у советских мемориалов 8 и 9 мая.

    Ограничения затронут мемориалы в парках Тиргартен, Трептов-парк и Шенхольцер-Хайде, передает «Интерфакс». «Правоохранительные органы примут строгие ограничения, которые будут действовать вблизи советских мемориалов», – приводит Berliner Morgenpost слова представителя полиции.

    Газета уточняет, что под запрет попадут флаги и знамена бывших советских республик, Белоруссии и Чеченской Республики. Однако использование флага СССР запрещено не будет. Также нельзя будет демонстрировать георгиевские ленточки, символику с буквами «V» и «Z», а также исполнять российские марши и военные песни.

    Официальное постановление о новых правилах планируется опубликовать на этой неделе. Ожидается, что общественные организации попытаются оспорить ограничения в суде, однако, по информации издания, в прошлом году все подобные иски были отклонены.

    Ранее сообщалось, что власти Берлина рассматривают возможность введения ограничений на демонстрацию российской и советской символики в майские памятные дни.

    3 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    Трамп посчитал предложение Ирана неприемлемым для урегулирования конфликта

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что ознакомился с очередным предложением Тегерана по урегулированию конфликта и ответил «иранское предложение неприемлемо для меня».

    Президент США сказал в комментарии Kan News о том, что узнал о новом предложении из Ирана и считает его «неприемлемым».

    Трамп добавил, что «кампания идет отлично» и снова призвал помиловать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отметив, что он является «премьером военного времени» и Израиль не существовал бы, «если бы не я и Биби».

    «Вам нужен премьер-министр, который мог бы сосредоточиться на войне, а не на ерунде», – подчеркнул Трамп.

    До этого официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о получении от США ответа на предложение по урегулированию конфликта. Посредником между сторонами в этот раз так же выступил Пакистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Американский лидер ранее заявлял, что Иран еще не заплатил достаточно высокую цену за свои действия, предполагая, что Тегеран вряд ли сможет предложить Вашингтону выгодные условия сделки.

    Кроме того, советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище, назвав их пиратами и предупредив о готовности топить вражеский флот.


    2 мая 2026, 17:49 • Новости дня
    В Ирландии увязали с Россией эвакуацию войск США из Германии

    @ U.S. Army Reserve/Sgt. Kirsti Anne Beckett

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные начали покидать Германию спустя две недели после публикации Россией списка потенциальных целей в Европе, предположил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.

    Пилкингтон заявил, что Пентагон принял решение о выводе войск из Германии после того, как Россия обнародовала список возможных целей в Европе, передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, что очевидно, на каком пути находится Европа. Удачи с этим», – отметил Пилкингтон.

    Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по выводу пяти тысяч американских военнослужащих из Германии.

    Министерство обороны России опубликовало данные о том, что филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие, находятся на территории восьми стран Европы.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал европейские заводы БПЛА из этого списка целями для российских Вооруженных сил.

    4 мая 2026, 05:47 • Новости дня
    Мерц заявил об ударе Трампа по Европе

    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал решение президента США Дональда Трампа ввести новые таможенные сборы, указав, что американский политик хочет «нанести удар» по Европе.

    «Он хочет нанести удар по всей Европе», – заявил канцлер ФРГ, передает РИА «Новости».

    При этом глава правительства Германии призвал не драматизировать сложившуюся ситуацию. По его словам, у американского лидера были веские причины для такого шага. Как пояснил Мерц, Трамп теряет терпение, поскольку договоренность о заключении таможенного соглашения между сторонами была достигнута еще в августе прошлого года.

    Ранее Мерц обвинял Трампа в непродуманных действиях против Ирана. Также канцлер заявил, что действия Трампа унижают все Соединенные Штаты.

    После этого Трамп заявил, что США выведут вывести из Германии гораздо больше, чем 5 тыс. американских военнослужащих.

    4 мая 2026, 10:29 • Новости дня
    @ igor zadecki/arena akcjiji/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Неожиданные планы Вашингтона по сокращению американского военного присутствия на немецкой территории застали европейских дипломатов врасплох, заставив задуматься об укреплении собственной безопасности.

    Европейский союз не ожидал шага американских властей по передислокации пяти тысяч военнослужащих, передает ТАСС. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

    «Это решение США стало для нас полным сюрпризом», – подчеркнула политик.

    По словам руководителя европейской дипломатии, сложившаяся ситуация лишь усиливает необходимость развития самостоятельной оборонной составляющей Европы в рамках Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о намерении сократить американский военный контингент в Германии на 5 тыс. человек. Сейчас в Германии находятся 35 тыс. американских военных и штаб-квартира всей европейской группировки США.

    4 мая 2026, 23:47 • Новости дня
    Секретная служба США подтвердила стрельбу в районе Белого дома

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник в районе Белого дома, где американский президент Дональд Трамп проводил открытый для прессы саммит с представителями малого бизнеса, действительно звучали выстрелы, сообщила Секретная служба США.

    «Сотрудники Секретной службы США находятся на месте происшествия со стрельбой с участием офицера на пересечении 15-й улицы и Проспекта Независимости в Вашингтоне, округ Колумбия. Один человек был ранен правоохранительными органами; его состояние пока неизвестно», – сказано в сообщении ведомства в соцсети Х.

    Там добавили, что пока следует избегать этого района, так как так работают бригады экстренных служб.

    Чуть позже в аккаунте сообщили о скором брифинге для СМИ, на котором будет представлена информация об «инциденте, который произошел в результате столкновения вооруженного человека с сотрудником Секретной службы».

    Напомним, ранее журналист из пула Белого дома Алан Фишер, представляющий телеканал Al Jazeera, сообщил о звуках выстрелов и эвакуации журналистов в специальный зал.

    В конце апреля стрельба на мероприятии с участием президнта США Дрнальда Трампа стала третьей попыткой его убить менее чем за три года. До этого покушения происходили на митинге в Пенсильвании и на поле для гольфа во Флориде. Согласно новому опросу YouGov, только 27% американцев полностью уверены в способности Секретной службы защитить президентов, 31% уверены отчасти, а 11% не уверены совсем.

    Сам Трамп заявлял, что воспринимает регулярные покушения на свою жизнь как доказательство своей исторической значимости и не намерен поддаваться страху. Американский президент признался, что намеренно задержал свою эвакуацию во время стрельбы в апреле, чтобы попытаться понять причины инцидента.

    На подлете к Москве уничтожили три беспилотника
    Ростех создал комплекс для подавления массированных атак дронов
    Криптоскандал в Польше обострил кризис между президентом и премьером
    Премьер Эстонии решил отметить в Нарве 9 мая День Европы
    В Литве назвали причину постоянных ж/д аварий
    Канадская Альберта собрала подписи для референдума о независимости
    Двое новосибирских ученых получили 12,5 лет колонии за госизмену

    Ормузский кризис ударил по мировому автопрому

    Блокировка Ормузского пролива докатилась до автомобильного рынка. Автоконцерны по всему миру отчитываются о своих проблемах. В США, Германии и Японии компании молятся о завершении конфликта. Какие автоконцренты оказались в худшем положении, и кто за все это заплатит? Подробности

    Дагестану обновили модель управления

    Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана и принял отставку Сергея Меликова по собственному желанию. Экс-руководитель республики попросил не направлять его на новое место работы, пока он не поможет врио вникнуть в дела региона. Какие задачи стоят перед Щукиным? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Зеленский начал учить Пашиняна разрыву связей с Россией

    Армения принимает у себя крупный саммит, призванный продемонстрировать сближение страны с Брюсселем. Среди гостей мероприятия – Владимир Зеленский, который сделал ряд провокационных антироссийских заявлений, несмотря на то что Армения по-прежнему юридически считается союзником Москвы. Эксперты называют его участие ценой, которую премьер Никол Пашинян выплачивает Брюсселю за поддержку перед выборами. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

