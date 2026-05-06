В Москве у иностранца нашли 65 тыс. контрабандных вейпов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сотрудники столичной полиции изъяли из незаконного оборота партию электронных сигарет стоимостью 30 млн рублей, пояснила Волк в Max.

«В результате обысков в жилых и складском помещениях полицейскими обнаружено около 65 тыс. единиц никотиносодержащих изделий стоимостью порядка 30 млн рублей. При этом у некоторых сигарет уже истек срок годности», – заявила она.

Представитель ведомства уточнила, что нелегальный товар передан на ответственное хранение и будет уничтожен по закону. Кроме того, стражи порядка изъяли средства связи и другие важные для следствия предметы.

По предварительным данным, теневой бизнес организовал иностранец, наладивший ввоз вейпов без лицензии. Товар хранился на складе, откуда расходился по торговым точкам Московского региона. Задержанному предъявлено обвинение по статье о незаконном обороте никотиносодержащей продукции, он помещен под домашний арест.

