    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора
    Axios: В войне с США и Израилем у Ирана может появиться союзник
    В небе над Ираком столкнулись два самолета-заправщика ВС США
    Анпилогов: Киев мог специально загрязнить Днестр
    Таиланд захотел покупать российскую нефть
    Число потерь армии США в войне с Ираном возросло на порядок
    TWZ: США смогут сопровождать танкеры в Ормузе лишь к концу марта
    NYT: Китай усилил влияние на фоне войны в Иране
    ВЦИОМ: «Новые люди» вошли в тройку ведущих партий России
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    2 комментария
    13 марта 2026, 14:47 • Новости дня

    Батареи в московских домах остыли до минимума из-за потепления

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Коммунальные службы снизили температуру в батареях московских квартир до предельно низких значений, достаточных лишь для поддержания нормативного нагрева воды, сообщил заммэра города Петр Бирюков.

    Из-за резкого повышения средних круглосуточных температур воздуха городские власти решили перевести систему теплоснабжения на минимальные параметры, сказал Бирюков, передает РИА «Новости».

    Сейчас теплоноситель нагревают ровно настолько, чтобы обеспечить температуру горячей воды в кранах на уровне 60 градусов. Бирюков назвал межсезонье самым сложным периодом для регулировки отопления, так как ночью еще холодно, а днем воздух значительно прогревается.

    Отмечается, что корректировка системы производится автоматически.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва 12 марта побила суточный температурный рекорд.

    12 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Москвичи из-за проблем со связью начали покупать рации, пейджеры и бумажные карты
    @ Макс Ветров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В начале марта москвичи массово начали скупать рации, пейджеры, стационарные телефоны и бумажные карты. Рост спроса на эти товары связывают с ограничениями в работе мобильной связи и интернета.

    Продажи раций, пейджеров, стационарных телефонов и бумажных карт в Москве резко выросли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные маркетплейса Wildberries. В период с шестого по десятое марта по сравнению с аналогичными датами февраля спрос на эти товары значительно увеличился. В компании объяснили это необходимостью оставаться на связи при возможных перебоях в мобильном интернете.

    По словам представителей Wildberries, оборот бытовых радиостанций вырос на 27%, а пейджеров для связи с клиентами и персоналом – на 73%. Продажи стационарных телефонов также увеличились на четверть. При этом интерес к Wi-Fi роутерам остается стабильным: в 2025 году их закупали активнее – продажи выросли на 70% по сумме и на 60% по количеству, но в последние дни значительного роста не отмечено.

    Особое внимание москвичи стали уделять бумажным картам. Заказы на автодорожные карты увеличились в 2,7 раза, а складные карты стали покупать на 70% чаще. Карты самой Москвы приобрели на 20% больше покупателей по сравнению с февралем.

    В компании считают, что рост спроса на бумажные карты может быть связан с опасениями по поводу нестабильного доступа к интернету. При этом продажи карт России и мира, а также учебных карт либо не изменились, либо снизились, а настенные карты Москвы показали минимальный прирост – всего 1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что временные перебои в работе мобильной связи в Москве связаны с защитой граждан от технологичных угроз со стороны Киева. Дмитрий Песков связал ограничения мобильной связи в отдельных районах Москвы с вопросами безопасности. Песков отметил, что перебои связи создают сложности для предпринимателей в центре города, и призвал ведомства обратить на это внимание.

    Комментарии (35)
    11 марта 2026, 05:09 • Новости дня
    В центре Москвы женщина погибла от упавшей с крыши наледи

    Tекст: Антон Антонов

    Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины в Москве в результате падения наледи с крыши, сообщает СК.

    Трагедия произошла на Мясницкой улице, где, по сообщениям СМИ, на проходившую женщину с крыши здания упала глыба льда. Следственные органы столичного СК открыли уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает СК в Telegram.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Москве Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Каменка Воротынского района Нижегородской области мужчина погиб в результате падения снега и наледи с крыши. В Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовное дело после гибели 19-летней девушки из-за падения наледи.

    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный Рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    В центре Москвы мужчина убил прохожего

    Полиция задержала мужчину после убийства приезжего ножом в центре Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате потасовки в Староконюшенном переулке в Москве зарезан приезжий мужчина, подозреваемый - уроженец Амурской области задержан и передан следователям, сообщили в главке МВД по столице.

    В центре Москвы в результате потасовки мужчина смертельно ранил прохожего ножом, сообщает ГУ МВД по Москве. Конфликт случился в Староконюшенном переулке. Там потерпевший находился вместе с двумя родственниками. В итогде произошел конфликт между ним и прохожим, который перерос в драку.

    По информации полиции, нападавший, 34-летний уроженец Амурской области, несколько раз ударил оппонента ножом в живот и грудь. Пострадавший, 33-летний приезжий, был доставлен в больницу, где скончался от полученных ран.

    Как подчеркнули в ведомстве, «сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с оперативниками уголовного розыска и Росгвардии задержан подозреваемый». На месте происшествия был изъят нож, предположительно использованный в нападении.

    Задержанного мужчину и материалы дела передали в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», максимальное наказание по которой – лишение свободы на срок до 15 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Москве полиция арестовала 27-летнего мужчину по обвинению в убийстве и ранении людей у метро «Сокол».

    До этого в столице молодой человек убил свою бывшую девушку и уехал за границу. А на юго-востоке Москвы полиция задержала 19-летнего подозреваемого в убийстве бывшей девушки после ссоры.


    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 11:59 • Новости дня
    Собянин пообещал завершить весеннюю уборку Москвы к 1 мая

    @ Денис Воронин/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабная весенняя уборка охватит столичные дворы, фасады зданий, детские и спортивные площадки и завершится к 1 мая при благоприятных погодных условиях, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Max, что весеннюю уборку и благоустройство столицы завершат к первому мая. По словам Сергея Собянина, в порядок приведут городские и дворовые территории, обновят детские и спортивные площадки, а также контейнерные зоны.

    Рабочие уберут мусор, восстановят газоны и цветники, отремонтируют малые архитектурные формы, промоют цоколи и фасады зданий. Также специалисты уделят внимание входным дверям, козырькам подъездов, подвалам и чердакам домов.

    В рамках работ планируется привести в порядок дорожно-транспортную инфраструктуру: отремонтируют и покрасят дорожные ограждения и остановки, начнут обновлять разметку, промоют дорожные знаки, указатели, памятники, пешеходные переходы, тоннели, мосты и эстакады. Начнется также подготовка к запуску городских фонтанов.

    Кроме того, специалисты займутся объектами энергоснабжения и территориями городских организаций, включая строительные площадки и подъезды к ним. Пройдет промывка и покраска уличных фонарей, текущий ремонт и обслуживание коллекторов, вентиляционных шахт, трансформаторных подстанций, центральных тепловых и газорегуляторных пунктов, а также витрин магазинов.

    Собянин отметил, что все запланированные работы начнутся, как только позволит погода.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе всех городских служб над устранением последствий сильного снегопада.

    Комментарии (3)
    12 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Москва побила суточный температурный рекорд

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве температура воздуха днем достигла двенадцати градусов тепла, превысив прошлогодний максимум ровно на один градус, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Москва побила очередной температурный рекорд, написал Леус в Telegram-канале. По данным базовой метеостанции ВДНХ, к 14 часам воздух прогрелся до плюс 12 градусов, что на целый градус выше прежнего максимума, установленного ровно год назад.

    Леус подчеркнул: «Как и ожидалось, в столице сегодня обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который сумел продержаться всего один год». Он также отметил, что окончательное значение нового рекорда станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

    По прогнозам синоптиков, в ближайшие пятницу и воскресенье в Москве также возможны новые температурные рекорды. Специалисты отмечают, что март в столице продолжает удивлять аномально тёплой погодой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масштабная весенняя уборка охватит дворы, фасады зданий, детские и спортивные площадки.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что отопление в домах могут начать отключать после пяти суток при температуре выше плюс восьми, а завершение отопительного сезона возможно уже с 19 по 24 апреля из-за потепления.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Синоптик рассказала о наступающем апрельском тепле в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В течение недели столбики термометров в Москве поднимутся более чем на пять градусов выше климатической нормы, что характерно для первых апрельских дней, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

    Температура воздуха в Москве в ближайшие дни будет превышать климатическую норму на более чем пять градусов, передает РИА «Новости».

    Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, такая погода больше характерна для начала апреля, а не для конца февраля.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал наступление метеорологической весны в Москве с 10 марта.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 13:25 • Новости дня
    Кремль объяснил необходимость отключения связи в Москве атаками Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Временные проблемы с работой мобильной сети в Москве вызваны необходимостью защиты граждан от все более технологичных угроз со стороны Киева, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков отметил, что системные меры по обеспечению безопасности граждан вынужденно становятся технологичнее. Ограничения мобильной связи в центре Москвы вводятся по мере того, как киевский режим использует все более изощренные методы атак, передает ТАСС.

    Песков заявил, что ограничения мобильной связи будут сохраняться настолько долго, насколько это потребуется для защиты россиян. По словам Пескова, все действия соответствуют принятому законодательству, а приоритетом остается безопасность населения.

    Песков также добавил, что у граждан не должно возникать сомнений в том, что главная задача сейчас – обеспечение безопасности.

    Ранее Дмитрий Песков связал ограничения мобильной связи в отдельных районах с требованиями безопасности.

    Песков заявил, что проблемы у предпринимателей в центре Москвы из-за перебоев связи требуют внимания ведомств.

    Роскомнадзор перенаправил вопрос об ухудшении качества мобильного интернета в Москве в Минцифры.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 09:33 • Новости дня
    В Москве произошло массовое ДТП

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На востоке столицы несколько машин попали в аварию, на участке образовалась серьезная пробка, сообщили в департаменте транспорта города.

    ДТП произошло у Проектируемого проезда № 7083, передают «Вести» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Отмечается, что в аварии участвовали сразу несколько транспортных средств. Движение в районе ДТП затруднено.

    На месте работают оперативные и экстренные службы, уточняются обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших пока не поступало.

    Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут и по возможности выбирать пути объезда проблемного участка.

    Ранее в марте на Ленинградском проспекте в Москве произошла авария с участием грузовика, водителя такси зажало в машине.

    До этого на Киевском шоссе в Москве произошло ДТП с участием трех грузовиков и трех легковых автомобилей.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 05:44 • Новости дня
    Назван возможный срок отключения отопления в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Отопление в домах в Москве могут начать отключать после пяти суток со среднесуточной температурой выше плюс 8, возможные даты – с 19 по 24 апреля, но из-за ожидаемого потепления отопительный сезон может завершиться раньше, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Тишковец отметил, что апрель будет заметно теплее нормы – температура ожидается на три-четыре градуса выше обычного уровня, передает РИА «Новости».

    «Интерес вызывает и наступление «коммунальной» весны, когда после 5 суток со среднесуточной температурой выше плюс 8, по климату это с 19 по 24 апреля, на усмотрение местных властей начинают отключать отопление в домах», – пояснил Тишковец.

    Он подчеркнул, что из-за «мощной весны» завершение отопительного сезона может произойти раньше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ожидается аномальное тепло, которое может привести к обновлению исторических максимумов температуры в ближайшие двое суток. В начале марта в Москве зафиксирован новый температурный рекорд на метеостанции ВДНХ.

    Комментарии (0)
    12 марта 2026, 21:32 • Новости дня
    В гостинице на северо-востоке Москвы произошел пожар

    Tекст: Валерия Городецкая

    На северо-востоке Москвы произошел пожар в административном здании на Алтуфьевском шоссе.

    Возгорание случилось на втором этаже, к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, сообщили в МЧС России, передает ТАСС.

    «Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 2. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на втором этаже административного здания», – рассказали в ведомстве.

    Из здания эвакуируют людей. По предварительной информации, пострадавших нет.

    Сервис «Яндекс. Карты» указывает, что по указанному адресу располагается гостиница.

    В ноябре в отеле Radisson Blu в центре столицы эвакуировали сотни постояльцев из-за возгорания.

    В октябре в Красноярском крае загорелся отель, пострадал человек.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 18:19 • Новости дня
    Кремлевский дворец призвал заранее готовить билеты из-за перебоев связи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посетителям мероприятий в Государственном Кремлевском дворце предложили заранее распечатать или скачать билеты из-за возможных перебоев со связью в центре Москвы.

    Государственный Кремлевский дворец обратился к зрителям с просьбой заранее подготовить билеты. Представители дворца, в официальном Telegram-канале отметили: «Уважаемые зрители, в связи с возможными перебоями связи в центре Москвы убедительно просим вас заранее подготовить билеты для прохода! Пожалуйста, распечатайте билеты или скачайте их на мобильные устройства до прибытия на мероприятие».

    В учреждении уточнили, что билеты необходимо предъявлять дважды: при входе на территорию Кремля и непосредственно перед входом в зрительный зал. Такая мера вводится для того, чтобы избежать задержек и недоразумений на входе, если электронные системы проверки билетов окажутся недоступны из-за перебоев со связью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что временные проблемы с работой мобильной сети в Москве связаны с необходимостью защиты граждан от технологичных угроз со стороны Киева.

    Он также отметил, что перебои связи должны стать предметом работы для профильных ведомств, особенно в части предпринимателей.

    Напомним, перебои с доступом к мобильной сети в Москве начались в субботу, горожане сообщали о плохой связи и нестабильном соединении в центре столицы.


    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 13:02 • Новости дня
    Песков: Проблемы бизнеса с интернетом должны решать ведомства

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Проблемы у предпринимателей, случившиеся из-за перебоев связи в центре столицы, должны стать предметом работы для ведомств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Те проблемы, которые сейчас фиксируются для бизнеса, которые возникают, – [это] должно обязательно стать темой для разговора соответствующих наших ведомств, чтобы попытаться найти способы минимизации этих потерь», – цитирует Пескова ТАСС.

    Ранее Роскомнадзор перенаправил вопрос об ухудшении качества мобильного интернета в Москве в Минцифры.

    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 11:39 • Новости дня
    Ребенок и шесть взрослых пострадали в аварии в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В районе поселения Десна в Новой Москве столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль, травмы получили семь человек, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

    Дорожный инцидент зафиксирован на Калужском шоссе, столкнулись маршрутка и такси, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «По предварительным данным, пострадали семь человек, в том числе один несовершеннолетний», – добавили там.

    Сотрудники полиции продолжают работать на месте аварии. Инспекторы выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

    В начале марта при столкновении маршрутки и грузовика в подмосковном Пушкино погибли два человека. В конце февраля в результате аварии с участием маршрутной «Газели» в Подмосковье пострадали семь человек. В ноябре на Ленинградском шоссе в столице водитель маршрутного такси врезался в стоявший на остановке автобус.

    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 13:51 • Новости дня
    Количество пострадавших в ДТП в Москве увеличилось до 10 человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Число получивших различные травмы в аварии с такси и маршруткой в столице возросло до 10 человек, сообщил департамент по делам гражданской обороны в пятницу.

    В числе пострадавших есть дети, указали в департаменте, передает РИА «Новости».

    Двухлетнего ребенка вместе с мамой доставили в больницу по воздуху.

    По предварительным данным прокуратуры, водитель такси потерял управление и выехал на встречную полосу, где врезался в маршрутку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичная Госавтоинспекция сообщила о семи пострадавших в столкновении маршрутки и такси в Новой Москве.

    Комментарии (0)
    13 марта 2026, 12:16 • Новости дня
    В Москве анонсировали открытие сезона проката самокатов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сервисы аренды велосипедов и средств индивидуальной мобильности заработают в столице после завершения необходимой подготовки подвижного состава, сообщил заместитель мэра Максим Ликсутов.

    Запуск кикшеринга и велопроката ожидается в последних числах марта, указал Ликсутов, передает РИА «Новости».

    Операторам требуется время на подготовку техники после недавнего завершения холодов.

    Департамент транспорта намерен уделить особое внимание безопасности поездок. Власти совместно с представителями бизнеса проведут осмотр парка, чтобы убедиться в технической исправности и надлежащем санитарном состоянии транспортных средств.

    Заммэра добавил, что не готовые к эксплуатации самокаты не будут допущены на городские дороги. Мэрия намерена строго контролировать этот процесс.

    В прошлом году в Москве ввели обязательную авторизацию пользователей кикшеринга через портал mos.ru. Сервисы аренды ограничили скорость электросамокатов до 20 км/ч для повышения безопасности.

    Комментарии (0)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации