Батареи в московских домах остыли до минимума из-за потепления
Коммунальные службы снизили температуру в батареях московских квартир до предельно низких значений, достаточных лишь для поддержания нормативного нагрева воды, сообщил заммэра города Петр Бирюков.
Из-за резкого повышения средних круглосуточных температур воздуха городские власти решили перевести систему теплоснабжения на минимальные параметры, сказал Бирюков, передает РИА «Новости».
Сейчас теплоноситель нагревают ровно настолько, чтобы обеспечить температуру горячей воды в кранах на уровне 60 градусов. Бирюков назвал межсезонье самым сложным периодом для регулировки отопления, так как ночью еще холодно, а днем воздух значительно прогревается.
Отмечается, что корректировка системы производится автоматически.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва 12 марта побила суточный температурный рекорд.