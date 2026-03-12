Москва побила суточный температурный рекорд

Tекст: Ольга Иванова

Москва побила очередной температурный рекорд, написал Леус в Telegram-канале. По данным базовой метеостанции ВДНХ, к 14 часам воздух прогрелся до плюс 12 градусов, что на целый градус выше прежнего максимума, установленного ровно год назад.

Леус подчеркнул: «Как и ожидалось, в столице сегодня обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который сумел продержаться всего один год». Он также отметил, что окончательное значение нового рекорда станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие пятницу и воскресенье в Москве также возможны новые температурные рекорды. Специалисты отмечают, что март в столице продолжает удивлять аномально тёплой погодой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масштабная весенняя уборка охватит дворы, фасады зданий, детские и спортивные площадки.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что отопление в домах могут начать отключать после пяти суток при температуре выше плюс восьми, а завершение отопительного сезона возможно уже с 19 по 24 апреля из-за потепления.