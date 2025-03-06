Европейские политики продолжают относятся к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.0 комментариев
Рекорд тепла зафиксирован в Москве в начале марта
Температура в Москве достигла плюс 6,8 градуса, обновив рекорд 30-летней давности
В Москве зафиксирован новый температурный рекорд: температура воздуха поднялась до плюс 6,8 градуса, побив предыдущий показатель 1993 года.
В четверг в Москве был зафиксирован первый весенний температурный рекорд. Как написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, к 13.00 на метеостанции ВДНХ температура воздуха поднялась до плюс 6,8 градуса, что на 0,4 градуса выше рекорда, установленного в этот день 30 лет назад.
Леус также отметил, что теплые воздушные массы продолжают поступать в регион, и окончательное значение рекордной температуры будет определено после 21.00, когда будут сняты показания максимальных термометров.
Кроме того, прогнозы показывают, что это достижение может стать не единственным в марте 2025 года, что говорит о продолжающейся тенденции к изменению климатических условий в столичном регионе.
Прошедшая зима в России заняла второе место среди самых теплых в истории, уступив рекордному сезону 2019-2020 годов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В предстоящие выходные в Москве температура воздуха может достигнуть рекордных 14 градусов, что станет настоящим подарком к Международному женскому дню, отмечал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Прошедшая зима в Москве была необычно сухой, с 62% от нормы осадков, что повышает риск природных пожаров в регионе, сообщал ранее Михаил Леус.