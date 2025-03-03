Москвичам пообещали потепление к 8 марта

В Москве пообещали апрельское тепло до 14 градусов на 8 и 9 марта

Tекст: Мария Иванова

В Москве в ближайшие выходные, 8 и 9 марта, ожидается значительное потепление. Воздух прогреется до 9–14 градусов, что соответствует апрельским значениям. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале отметил, что такой температурный режим может установить новый рекорд тепла для 8 марта, превышая предыдущий рекорд 2020 года в 8,6 градусов.

В столице сейчас наблюдается снежный покров высотой 4-6 см, по области от 1 до 7 см. Температура на ВДНХ составляет 0 градусов, минимальная температура достигала -0,7, по области до -2. Небо облачное, видимость 17 км. Атмосферное давление 744,2 мм рт. ст., влажность 87%, ветер юго-западный.

В конце недели, благодаря усилению антициклона, погода начнет улучшаться. В вечерние часы температура будет колебаться от 0 до +5, днем воздух прогреется до +5…+10 градусов. В выходные дни ожидается тепло до +14 градусов, что может привести к таянию снега.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедшая зима в Москве была необычно сухой, с 62% от нормы осадков, что повышает риск природных пожаров в регионе.

В Московском регионе начало календарной весны ознаменуется плюсовой температурой, а в Подмосковье – небольшим снегом.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о возможных морозах до минус 10-13 градусов в марте на европейской территории России, несмотря на теплую зиму.