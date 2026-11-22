Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

В нейтральных водах Финского залива два беспилотника атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Нападение произошло в 5,4 км от российской границы. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заверил, что произошедшее не привело к угрозе для снабжения региона.

Финская пограничная охрана сообщила, что она руководила спасательной операцией, передает РИА «Новости». По словам командующего финской пограничной службой Ильи Ильина, все 16 членов экипажа эвакуировались на спасательные шлюпки, затем – на находившееся неподалеку российское судно, и направились в Россию.

По данным финского портала Yle, атаке подверглось грузовое судно «Спарта-2», принадлежащее российским Вооруженным силам. По информации ресурса, корабль дрейфовал в территориальные воды Финляндии у берегов города Ловийса в 87 км восточнее Хельсинки.

Президент Финляндии Александр Стубб назвал атаку серьезным инцидентом. Он проводил консультации с представителями финских сил обороны и пограничной охраны, а также уведомил об инциденте «основных партнеров и союзников» Хельсинки.

Удар, скорее всего, был нанесен Украиной, заявил директор по связям с общественностью сил обороны Финляндии Аки-Маури Хухтинен. По его словам, украинские силы ищут российские экономические и военные объекты для ударов и уже атаковали подобные цели раньше.

В свою очередь премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил, что власти страны занимаются ситуацией в Финском заливе. При этом он добавил, что «Украина имеет право бороться против агрессора».

Вильнюс уже заявил о своей непричастности к атаке. «Литовская республика никогда не разрешала использование своего воздушного пространства для атак на объекты в России, в том числе и в данном случае», – сказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема обратил внимание на рост напряженности на Балтике. «Если эскалация конфликта продолжится, вскоре Россия может запустить дроны по странам НАТО. Надеюсь, что здравый смысл возьмет верх, потому что в противном случае ситуация очень быстро перерастет в ядерную войну», – предупредил политик.

По его словам, Владимир Зеленский пытается втянуть Финляндию и всю Европу в прямое противостояние с Россией. Мема также обвинил финский кабинет министров во главе с премьер-министром Петтери Орпо в безответственном поведении по отношению к российской стороне.

«Финляндия должна немедленно занять твердую позицию в отношении Украины, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Она обязана потребовать от Зеленского прекратить использование дронов в этом регионе, поскольку такие действия ставят под угрозу безопасность всей Балтики», – добавил Мема.

Согласно данным Reuters, «Спарта-2» – 121-метровое грузовое судно, принадлежащее российской судоходной компании «Оборонлогистика», вышло из Санкт-Петербурга в пятницу. Это ролкер, который перевозит грузы на колесной базе: автомобили, грузовики, строительную и сельскохозяйственную технику, а также железнодорожные вагоны и товары на поддонах. Их главная особенность – горизонтальная погрузка и выгрузка через специальные аппарели, а не с помощью кранов.

Стоит отметить, что Украина атаковала российское судно уже в четвертой по счету акватории – до этого были атаки в Азовском, Средиземном и Черном морях.

«Если считать основной версию о причастности к атаке ВСУ, то у украинских беспилотников было три варианта для удара. Первый – запуск непосредственно с территории Украины. Наш противник уже обладает техническими возможностями для такой операции», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

Однако, указал он, беспилотники должны были в любом случае пролететь над территорией Польши, а также, возможно, над одной из прибалтийских стран. «Если верить в непричастность Литвы, остаются Латвия и Эстония», – заметил собеседник.

Второй сценарий заключается в запуске БПЛА непосредственно с территории стран Прибалтики или из Польши, продолжил спикер. «Кроме того, беспилотники могли быть запущены с номинально гражданского сухогруза, принадлежащего или контролируемого Украиной, или с безэкипажных катеров в Балтийском море. Но и в этом случае судно следовало в территориальных водах какой-то из стран», – продолжил аналитик.

Таким образом, указал эксперт, прибалтийские государства и Польша демонстрируют по меньшей мере попустительство и отсутствие должного контроля над собственным водным и воздушным пространством. «Причем «недосмотр» проявляется только в случае с украинскими беспилотниками», – заметил собеседник.

Впрочем, уточнил он, речь может идти и об открытом сотрудничестве Варшавы, Риги, Вильнюса или Таллина с украинской стороной – вплоть до размещения пусковых установок на своих территориях. «Подобная практика означает прекращение нейтрального статуса того или иного государства в отношении украинского конфликта», – детализировал собеседник.

«Помимо этого, происходящее вкупе с анонсированным Эстонией закрытием границы с Россией, а также схожими планами Литвы, говорит о попытке изоляции Калининградской области», – предупредил спикер. Он напомнил, что Литва запрещает транзит через свою территорию широкой номенклатуры российских товаров, некоторые из них расценивая как грузы двойного назначения.

«Ситуация ставит перед Россией вопрос о возможном военном конвоировании гражданских судов. Причем это будет уже не мирное сопровождение с разряженными пушками и закрытыми ракетными установками, а проход полностью готовых к бою судов», – заметил Анпилогов.

Помощь ВСУ в ударах по российским судам в северных широтах оказывает, скорее всего, Эстония, считает Николай Межевич, главный научный сотрудник Института Европы РАН. «Я вижу это не столько военным, сколько политическим месседжем Таллина. Он хочет создать давление на Москву, показав свою способность содействовать изоляции Калининградской области», – пояснил собеседник.

Таким образом, указал спикер, Эстония хочет усилить общеевропейскую позицию перед потенциальными переговорами по урегулированию украинского кризиса. «Таллин намерен включить в переговорный трек калининградский кейс. Причем он может делать это даже не по указке из Брюсселя или хотя бы с молчаливого согласия НАТО, а по собственной инициативе, пытаясь выйти в авангард повестки», – уточнил аналитик.

В этой связи политолог напомнил, что главной силой в Эстонии остается Партия реформ, председателем которой до недавнего времени была нынешняя глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, а основателем – ее отец Сийм.

Также спикер назвал вполне правдоподобными предположения о том, что решения об антироссийских действиях принимались эстонскими военачальниками непосредственно на местах. «Несколько предыдущих провокаций сопровождались небольшими заметками в эстонской прессе о том, что президент Алар Карис и премьер-министр Кристен Михал вообще не были осведомлены о действиях своих вооруженных сил», – напомнил он.

Впрочем, добавил он, политическое руководство Эстонии не скрывает, что их страна находится в состоянии прокси-войны с Россией. Поэтому Таллин мог действовать вполне централизованно. Технически же содействие эстонской стороны атаке ВСУ могло заключаться в предоставлении площадки украинским дроноводам для запуска БПЛА, например – какого-либо судна.

«Скорее всего, лодка находилась на границе эстонских территориальных и нейтральных вод, а внешний периметр охраняли сотрудники спецслужб Эстонии. Причем, вероятно, операция не была задокументирована. Если дело дойдет до международного трибунала, силовики всегда могут сказать, что не знали о проведении антироссийской атаки охраняемыми», – пояснил Межевич.

Причастность же Финляндии к атаке на Балтике он назвал менее вероятной. «Стубба нельзя назвать пророссийским политиком, он действует в русле общеевропейской политики. При этом финский лидер оставляет себе возможность для диалога с Москвой, а также пространство для маневров на случай окончательного провала антироссийского фронта ЕС», – заметил собеседник.