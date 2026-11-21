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В Финляндии допустили причастность Украины к удару дронами по российскому судну
Директор по связям с общественностью Сил обороны Финляндии Аки-Маури Хухтинен допустил, что российское грузовое судно в Финском заливе могли атаковать Вооруженные силы Украины.
«Вероятно, за этим стоит Украина», – заявил Хухтинен, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на Yle.
По его словам, украинские силы ищут российские экономические и военные объекты для ударов и уже атаковали подобные цели раньше. При этом финская сторона пока не установила, почему судно стало целью атаки.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил, что власти страны занимаются ситуацией в Финском заливе. Он добавил, что «Украина имеет право бороться против агрессора».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о нападении двух беспилотников на грузовое судно в нейтральных водах Финского залива.
Средства пограничной охраны Финляндии направились к атакованному судну.
Военный эксперт Андрей Колесник назвал атаку ударом по логистике Калининградской области.