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Силы ПВО за 12 часов сбили 47 украинских дронов над регионами России
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны.
С 08:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны.
Отмечается, что дроны были сбиты над территориями Ленинградской, Псковской, Брянской, Белгородской, Курской областей и Крыма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за ночь уничтожили 73 дрона над Ленинградской областью.
В субботу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении массированной атаки со стороны Украины на территорию региона.
Российские военные ночью отразили атаку беспилотников на Новгородскую область.