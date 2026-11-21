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Депутат Рады Камельчук заявил об общении большинства коллег на русском языке
Депутат Камельчук: Большинство депутатов Верховной рады общаются на русском языке
Депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук заявил, что большинство украинских парламентариев используют для повседневного общения русский язык.
Камельчук заявил, что большинство депутатов Верховной рады общаются на русском языке, заявил украинский парламентарий Юрий Камельчук в интервью для YouTube-канала, сообщают «Вести».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук на русском языке пожаловался на холод из-за отсутствия отопления в здании парламента.
В прошлом месяце комитет Верховной рады по гуманитарной и информационной политике одобрил поправки о запрете русскоязычного культурного продукта в стране.
В сентябре депутата Верховной рады Александра Фельдмана оштрафовали за использование русского языка в таргетированной рекламе в социальных сетях.