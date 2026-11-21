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Уход Ким с поста гендиректора Wildberries не повлиял на работу компании
Смена гендиректора Wildberries не отразилась на операционной деятельности
Смена генерального директора Wildberries не повлияла на операционную деятельность, так как основательница компании Татьяна Ким продолжает заниматься стратегическим развитием объединенной группы RWB, сообщили в пресс-службе компании.
Смена генерального директора Wildberries не влияет на операционную деятельность основной компании, которой с 2024 года является группа RWB, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
«Татьяна Ким продолжает заниматься стратегическим развитием группы RWB», – заявили в пресс-службе.
Представители компании пояснили, что в процессе формирования экосистемы и приобретения новых активов вся операционная деятельность перешла в RWB. При этом компания ООО «Вайлдберриз» осталась владельцем части активов группы, поэтому смена руководителя не отражается на работе, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким ушла с поста руководителя компании.
В понедельник Евросоюз ввел санкции в отношении Ким.
Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин назвал европейские ограничения признанием профессионального успеха основательницы маркетплейса.