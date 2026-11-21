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Недостроенная многоэтажка загорелась в Петропавловске-Камчатском
Пожар охватил верхние этажи строящейся многоэтажки в Петропавловске-Камчатском
В Петропавловске-Камчатском произошло возгорание на верхних этажах недостроенного шестнадцатиэтажного жилого дома.
Возгорание произошло в строящемся жилом комплексе «Олимп» на улице Топоркова в Петропавловске-Камчатском, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
«Возгорание локализовано. Погибших и пострадавших нет», – заявили в ведомстве.
Огонь охватил верхние этажи шестнадцатиэтажного здания. Специалисты выясняют причины происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на Камчатке завели уголовное дело после вспышки кишечной инфекции среди школьников. Ранее рабочие из Узбекистана получили травмы при возгорании строящегося многоэтажного здания в Омске. В прошлом году жертвами пожара в Петропавловске-Камчатском стали четыре человека.