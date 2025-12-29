В России растет число расследованных коррупционных дел. Прошедший год показал, что никакие должности не дают индульгенцию, даже если это замминистра, министры или губернаторы. Это указывает на общие изменения мировоззренческих подходов в госуправлении.10 комментариев
Жертвами пожара в Петропавловске-Камчатском стали двое детей и двое взрослых
Четыре человека, включая двух детей, стали жертвами пожара в Петропавловске-Камчатском, сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.
Как уточнили в ГУМЧС по Камчатскому краю, информация о пожаре поступила 29 декабря в 10.29 в Центр управления в кризисных ситуациях. На место происшествия прибыло три отделения пожарной охраны, всего 12 сотрудников и три машины. К 11.00 возгорание на площади 10 кв. м было полностью ликвидировано, передает РИА «Новости».
Во время осмотра квартиры пожарные обнаружили без сознания четырех человек: двоих детей и двух взрослых мужчин. До прибытия скорой помощи спасатели проводили реанимационные мероприятия, после чего передали пострадавших медикам. Однако спасти людей не удалось.
