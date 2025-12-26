При пожаре в Иркутской области погиб ребенок

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пожар произошел в квартире двухквартирного дома, погиб двухлетний ребенок, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Также в больницу с отравлением угарным газом госпитализировали детей в возрасте два, пять и восемь лет.

Отмечается, что дети были в доме без присмотра взрослых. Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В ноябре при пожаре в частном доме города Новоорск в Оренбургской области погибли двое детей. В том же месяце в деревне Тарма Иркутской области при пожаре погибли двое несовершеннолетних.