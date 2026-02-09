  • Новость часаОбъявлены сроки начала операции НАТО «Арктический часовой» в Гренландии
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа – на скамейке запасных партнеров России

    В основе происходящей в Европе суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    9 февраля 2026, 16:56 • Новости дня

    Суд Москвы запретил экс-банкиру продавать недвижимость на Манхеттене и Кипре

    Суд Москвы запретил кс-банкиру Аганбегяну продавать недвижимость на Манхеттене и Кипре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Арбитражный суд Москвы запретил бывшему президенту банка «Открытие» Рубену Аганбегяну и его супруге Веронике Мисютиной отчуждать земельный участок с однокомнатным кондоминиумом на Манхеттене, а также виллу на Кипре.

    Это решение принято в рамках дела о банкротстве Аганбегяна после ходатайства финансового управляющего Олега Дмитриева о введении обеспечительных мер, передает РИА «Новости». Суд уточнил, что под запрет подпадает вилла на Кипре площадью 181 кв. м с верандой 36 кв. м, а также квартира на Манхеттене, включая весь земельный участок и улучшения на нем. Помимо этого, Аганбегяну и третьим лицам запрещено проводить государственную регистрацию перехода права собственности или устанавливать любые обременения на эти объекты.

    Также арбитраж запретил отчуждение доли в кипрской компании Scandsib Industries, которая составляет 160 обыкновенных акций номиналом 1 евро каждая. Суд наложил аналогичный запрет на регистрацию новых обременений в отношении этого актива.

    Ранее Столичный арбитражный суд привлек к субсидиарной ответственности бизнесмена Бориса Минца и его соответчиков на сумму свыше 61 млрд рублей.

    В 2020 году Басманный суд Москвы заочно арестовал старшего сына бизнесмена Бориса Минца – Дмитрия.

    Следователь по этому делу сообщал, что Борис Минц и двое его сыновей обвиняются в растрате 34 млрд рублей при совершении незаконных операций со средствами банка «Открытие».

    Напомним, в 2021 году девятый арбитражный апелляционный суд утвердил взыскание более 289,5 млрд рублей по иску Центробанка с бывших контролирующих лиц банка «Открытие».

    9 февраля 2026, 11:57 • Новости дня
    VK Video возглавил рейтинг видеохостингов по охвату аудитории в России

    Российский сервис для просмотра видео онлайн VK Video обошел конкурентов по числу ежедневных пользователей, достигнув показателя более 42 млн человек.

    По итогам января 2026 года видеосервис занял первое место по охвату аудитории, свидетельствуют данные Mediascope, которые приводит ТАСС.

    Ежедневная аудитория платформы выросла до 42,2 млн пользователей.

    Для сравнения: показатели YouTube оказались почти в два раза ниже – 22 млн человек. Третью строчку занимает Rutube, который ежедневно посещают 8,3 млн зрителей.

    Общий охват за январь также демонстрирует лидерство отечественной площадки с результатом 82,8 млн пользователей. У американского хостинга этот показатель составил 65,9 млн, а у Rutube – 47,7 млн.

    Статистика собиралась среди жителей России, использующих десктопные и мобильные версии сервисов. При подсчете не учитывались просмотры через SmartTV и фоновое воспроизведение видео.

    9 февраля 2026, 09:27 • Новости дня
    ФСБ заявила о причастности спецслужб Польши к покушению на генерала Алексеева

    ФСБ: К вербовке исполнителя покушения на генерала Алексеева причастны спецслужбы Польши

    ФСБ заявила о причастности спецслужб Польши к покушению на генерала Алексеева
    @ Минобороны России

    Tекст: Ольга Иванова

    Исполнителя покушения на первого заместителя главы ГРУ Владимира Алексеева вербовали при поддержке польских спецслужб, при этом ключевую роль сыграл его сын, сообщили в ЦОС ФСБ России.

    В ФСБ отметили: «В вербовке Л. Корбы при содействии польских спецслужб был задействован его сын – гражданин Польши Корба Любош, 1998 года рождения, проживающий в Катовице». Силовики уточнили, что именно через родственника удалось установить контакт с будущим исполнителем, сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, в ФСБ сообщили, что Виктор Васин, который участвовал в подготовке покушения, арендовал квартиру в Москве для конспиративного проживания Любомира Корбы на период подготовки покушения. Также Васин обеспечил Корбу проездными билетами для передвижения на общественном транспорте.

    Обвиняемые в подготовке убийства замначальника Генштаба генерала Владимира Алексеева заявили, что преступление планировалось под кураторством украинских спецслужб.

    ФСБ также раскрыла обещанный киллеру СБУ гонорар за убийство генерала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Васин размещал резюме на разных площадках и искал работу последние восемь лет. У Васина также имеется задолженность более 831 тыс. рублей, которую взыскивают в принудительном порядке.

    Неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве шестого февраля. Генерал получил три огнестрельных ранения.

    Алексеев, пострадавший при покушении, находится в сознании, его состояние медики оценивают как стабильное. Правоохранительные органы заявили, что Любомиру Корбе и Виктору Васину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Полиция в Москве опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева.

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    9 февраля 2026, 06:29 • Новости дня
    Ростех сообщил о внедрении российских технологий на танках Abrams
    Ростех сообщил о внедрении российских технологий на танках Abrams
    @ Marcin Bielecki/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Производители танков в США внедряют на свои Abrams российские наработки по защите машин, сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

    По его словам, американские производители танков начали внедрять российские технологические решения для защиты своих боевых машин, передает ТАСС. Оздоев заявил, что американцы используют российские изобретения на танках Abrams, включая всеракурсную динамическую защиту и методы по снижению заметности техники.

    По его словам, в США также рассматривают возможность уменьшения боевой массы Abrams для повышения их динамичности на поле боя. Оздоев уверен, что американская сторона будет заимствовать и другие российские решения в сфере танкостроения.

    Он подчеркнул, что развитие танкостроения всегда было эволюционным процессом: британский Марк I в начале XX века считался передовой машиной, но сегодня выглядит устаревшим, а советский Т-34 стал революционной заменой легким танкам 30-х годов с тонкой броней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сети появилось видео поражения танка Abrams дронами «Упырь».

    Россия уничтожила почти все танки Abrams, которые были переданы

    Украине.

    Минобороны показало уничтожение танка Abrams «Ланцетом» в Курской области.

    8 февраля 2026, 21:19 • Новости дня
    Лавров: На агрессию Европы будет полноценный военный ответ всеми средствами
    Лавров: На агрессию Европы будет полноценный военный ответ всеми средствами
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В случае военной агрессии со стороны Европы Россия применит все доступные средства для полноценного ответа, подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Россия даст полноценный военный ответ всеми имеющимися средствами в случае нападения Европы на страну, передает РИА «Новости», об этом заявил Лавров в интервью телеканалу НТВ.

    По словам Лаврова, если Европа решится реализовать свои угрозы и начнет нападение на Российскую Федерацию, то реакция России будет жесткой и не ограничится форматом специальной военной операции. Министр подчеркнул: «Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет».

    Лавров также напомнил, что подобная позиция уже была обозначена президентом России. Глава МИД отметил, что Москва воспринимает заявления европейских стран о возможной войне крайне серьезно и готова к любому развитию событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Бельгии Денис Гончар заявил о переводе европейской экономики на военные рельсы и подготовке населения ЕС к возможному вооруженному конфликту.

    В прошлом году Гончар заявлял, что Евросоюз и НАТО готовятся к большой войне с Россией.

    9 февраля 2026, 10:52 • Новости дня
    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине

    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине времен Анкориджа

    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже, а Москва не видит перспектив для экономических отношений между странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, американская сторона ранее озвучила инициативы, с которыми в Москве согласились, однако теперь Вашингтон изменил свою позицию. Министр отметил, что Россия не видит «радужного будущего» в экономических отношениях с США.

    «Американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями», – заявил министр.

    Он добавил, что на европейском континенте США проявляют интерес к «Северным потокам», украинской газотранспортной системе и «Турецкому потоку». По мнению Лаврова, цель американцев – доминирование в мировой экономике с помощью тарифов, санкций и прямых запретов, которые не вписываются в честную конкуренцию.

    Также Лавров подчеркнул, что Россия не допустит размещения на Украине любых видов вооружения, способных угрожать безопасности страны.

    Лавров также заявил, что Россия гарантирует защиту прав русских и русскоязычных граждан, проживающих столетиями в Крыму, Донбассе и Новороссии.

    Сергей Лавров предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине в соответствии с договоренностями в Анкоридже.

    Лавров заявил, что недавние решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом противоречат заявлениям Вашингтона об экономическом сотрудничестве с Россией.

    Напомним, генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Верховной рады заявил, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника стран НАТО, включая авиацию и морскую поддержку.

    Москва ранее поясняла, что будет считать размещение западных военных, складов и другой инфраструктуры на Украине иностранной интервенцией.


    9 февраля 2026, 09:30 • Новости дня
    ФСБ раскрыла обещанный киллеру СБУ гонорар за убийство генерала Алексеева

    ФСБ: СБУ обещала Корбе за убийство генерала Алексеева 30 тыс. долларов

    ФСБ раскрыла обещанный киллеру СБУ гонорар за убийство генерала Алексеева
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы пообещали исполнителю покушения на генерала Генштаба Владимира Алексеева Любомиру Корбе крупное вознаграждение, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    В случае успешного покушения на Алексеева СБУ обещала выплатить исполнителю 30 тыс. долларов США, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Корба также занимался сбором информации о других российских офицерах. Агент украинской разведки за ежемесячное вознаграждение в цифровой валюте отслеживал перемещения высокопоставленных военных в московском регионе.

    ФСБ указывала, что Корба был завербован СБУ в Тернополе в 2025 году.

    Сами обвиняемые в подготовке убийства Алексеева поясняли, что преступление планировалось под кураторством украинских спецслужб.

    9 февраля 2026, 09:00 • Новости дня
    В Европе заявили о срочной необходимости альтернативы Visa и Mastercard
    В Европе заявили о срочной необходимости альтернативы Visa и Mastercard
    @ Pius Koller/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исполнительный директор «Европейской платежной инициативы» (European Payments Initiative, EPI) Мартина Ваймерт считает, что Европа срочно должна снизить свою зависимость от американских платежных систем Visa и Mastercard.

     Ваймерт заявила, что Европе срочно требуется альтернатива американским платежным системам Visa и Mastercard, передает ТАСС.

    По ее словам, европейские страны сильно зависят от международных решений, а трансграничных платежных инструментов собственного производства у ЕС нет.

    Ваймерт отметила: «Мы сильно зависим от международных платежных решений. Да, у нас есть хорошие национальные платежные инструменты, такие как внутренние карты, но у нас нет ничего трансграничного».

    Она подчеркнула, что если Европа стремится к экономической независимости, необходимо срочно действовать, поскольку геополитический контекст усиливает важность вопроса. По данным Европейского центрального банка, в 2022 году почти две трети всех операций по картам в еврозоне приходилось на Visa и Mastercard, а в 13 странах вообще отсутствуют национальные альтернативы.

    Ваймерт указала, что даже рассматриваемый цифровой евро может появиться слишком поздно, если геополитическая ситуация обострится. Европейские чиновники обеспокоены тем, что американские технологии могут быть использованы против ЕС в случае ухудшения отношений с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа планирует снизить зависимость от США в ближайшие годы.

    В Госдуме заявили о росте рисков использования карт Visa и Mastercard.

    Компания Visa подала заявки на три новых знака в России.

    9 февраля 2026, 09:06 • Новости дня
    Исполнители покушения на генерала Алексеева раскрыли заказчиков из СБУ
    Исполнители покушения на генерала Алексеева раскрыли заказчиков из СБУ
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обвиняемые в подготовке убийства замначальника Генштаба генерала Владимира Алексеева заявили, что преступление планировалось под кураторством украинских спецслужб, сообщили в ФСБ.

    Фигуранты Любомир Корба и Виктор Васин признали вину, сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает РИА «Новости».

    Они пояснили, что заказ на убийство поступил из СБУ.

    Следствие установило четкое распределение ролей между соучастниками планируемого преступления. Корба выступал непосредственным исполнителем покушения на генерал-лейтенанта, а Васин выполнял функции пособника, сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что силовикам понадобилось всего несколько часов, чтобы установить стрелявшего в генерала Алексеева

    Напомним, Васин последние 10 лет пытался найти работу. У него скопился долг более 831 тыс. рублей.

    9 февраля 2026, 13:12 • Новости дня
    ВС России нанесли комбинированный удар по военному аэродрому на Украине
    ВС России нанесли комбинированный удар по военному аэродрому на Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома на Украине.

    Кроме того, удары наносились по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 72 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 112 996 беспилотников, 650 ЗРК, 27 568 танков и других бронемашин, 1661 боевая машина РСЗО, 33 163 орудия полевой артиллерии и минометов, 53 959 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в субботу ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины.

    В минувшие выходные на Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетике.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ.

    8 февраля 2026, 18:55 • Новости дня
    Сабуров поблагодарил Россию за становление артистом

    Tекст: Ольга Иванова

    Комик Нурлан Сабуров выразил признательность России, подчеркнув, что именно здесь состоялся как артист и обрел многотысячную аудиторию.

    Стендап-комик Нурлан Сабуров выразил благодарность России за возможность реализовать себя как артиста, передает РИА «Новости». В своих соцсетях Сабуров подчеркнул, что именно в России он обрёл свою публику и смог создать большую многонациональную аудиторию.

    «Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел, как в России, так и за ее пределами, большую многонациональную аудиторию. Спасибо вам», – написал комик в соцсети.

    Сабуров напомнил, что его профессиональный путь начался около 15 лет назад в Екатеринбурге, а затем продолжился в Москве. Он отметил, что за годы выступлений побывал во многих городах России, и везде его принимали тепло и дружелюбно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Внуково Сабурову вручили уведомление о запрете на въезд в Россию сроком на 50 лет. В ряде городов отменяются концерты Сабурова. Сообщалось, что Сабуров решил улететь из Москвы в Алма-Ату.


    9 февраля 2026, 09:42 • Новости дня
    Москвич Васин раскаялся в помощи в покушении на генерала Алексеева
    Москвич Васин раскаялся в помощи в покушении на генерала Алексеева
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соучастник покушения на генерала Владимира Алексеева Виктор Васин заявил, что искренне сожалеет, что помогал знакомому Любомиру Корбе.

    Корба прибыл в Москву по заданию украинских спецслужб для убийства Алексеева и обратился за помощью к Васину, сказал он, передает РИА «Новости».

    «Он обратился ко мне с просьбой оказать ему содействие в съеме временного жилья конспиративной квартиры и приобретения проездных документов в городе Москве. О чем я искренне раскаиваюсь», – заявил обвиняемый.

    Ранее ФСБ сообщала, что Корбу вербовали при поддержке польских спецслужб, при этом ключевую роль сыграл его сын, гражданин Польши.

    Корбе за убийство генерала обещали 30 тыс. долларов. Он был завербован СБУ в Тернополе в 2025 году.

    9 февраля 2026, 09:49 • Новости дня
    Соучастница покушения на генерала Алексеева улетела из Внуково в Стамбул
    Соучастница покушения на генерала Алексеева улетела из Внуково в Стамбул
    @ ЦОС ФСБ РФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Зинаида Серебрицкая, соучастница покушения на генерала Владимира Алексеева, вылетела из Москвы в Стамбул в ночь на 5 февраля, сообщили в ФСБ.

    Соучастница покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая ночью 5 февраля вылетела из Москвы в Стамбул, сообщает РИА «Новости».

    В документах, обнародованных спецслужбой, указано: «5.02.2026 в 1:10 З. Серебрицкая вылетела из РФ авиарейсом Москва – Стамбул из МАП Внуково».

    ФСБ также раскрыла, что Серебрицкая до 2020 года имела гражданство Украины и носила фамилию Антонюк. Она родилась в поселке Фрунзе Ворошиловградской (Луганской) области УССР, а позже получила российское гражданство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполнитель покушения на генерала Генштаба Алексеева действовал по заданию спецслужб Украины.

    Зинаиду Серебрицкую, одну из фигурантов дела, собираются объявить в розыск после ее отъезда на Украину.

    9 февраля 2026, 10:53 • Новости дня
    Собчак на юбилее Авроры Кибы пошутила про «парики Лепса»
    Собчак на юбилее Авроры Кибы пошутила про «парики Лепса»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    На праздновании 20-летия Авроры Кибы ведущая Ксения Собчак с иронией прокомментировала ее меховую юбку, сравнив ее с париками Григория Лепса.

    Ксения Собчак стала ведущей на праздновании 20-летия бывшей невесты Григория Лепса Авроры Кибы, сообщает Super.ru.

    На вечеринке Собчак не упустила возможность пошутить: обратив внимание на меховую юбку именинницы, она заявила: «Я думала, это парики Лепса».

    Юбилей прошёл в окружении друзей Кибы и приглашенных звезд. Слова Собчак вызвали смех среди гостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, студентка Аврора Киба подтвердила окончание романа с певцом Григорием Лепсом. Она отметила, что разрыв прошел без конфликтов. Киба заявила о сохранении уважения между сторонами.

    9 февраля 2026, 05:11 • Новости дня
    Сабуров поручил юристам разобраться с запретом на въезд в Россию
    Сабуров поручил юристам разобраться с запретом на въезд в Россию
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Юморист Нурлан Сабуров сообщил, что не собирается говорить о ситуации с запретом на въезд на территорию России, урегулированием вопросов займутся юристы.

    «Не буду комментировать сложившуюся ситуацию, есть юристы, они на своем уровне займутся вопросами со всеми компетентными органами», – сообщил артист в социальных сетях, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что время «расставит все на свои места».

    Напомним, Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. В российских городах начали отменять его концерты. Сам юморист решил улететь из Москвы в Алма-Ату.

    9 февраля 2026, 09:32 • Новости дня
    Трамп назвал шоу Супербоула «пощечиной» для США
    Трамп назвал шоу Супербоула «пощечиной» для США
    @ Carlos Barria/Imagn Images/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Дональд Трамп выразил недовольство шоу в перерыве Супербоула, заявив, что оно «оскорбляет величие страны».

    Шоу в перерыве финального матча Национальной футбольной лиги (NFL) вызвало критику президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    По его словам, выступление было «ужасным» и не соответствовало стандартам страны: «Шоу в перерыве ужасно, одно из худших в истории. Оно не имеет смысла, является оскорблением величия Америки и не соответствует нашим стандартам успеха, креативности или совершенства».

    Трамп также отметил, что никто не понимает, о чем говорит хедлайнер Bad Bunny, а танцы на сцене, по его мнению, были неприемлемыми для детей. Он считает, что такое шоу является «пощечиной» для всей страны и лишено вдохновения.

    В ночь на 9 февраля по московскому времени прошел юбилейный, 60-й по счету, Супербоул. Победу в главном матче одержала команда «Сиэтл Сихокс», обыгравшая «Нью-Ингленд Пэтриотс» со счетом 29:13. Основной темой перформанса Bad Bunny, получившего «Грэмми», стало единство Америки – на специально изготовленном мяче было написано «Вместе мы – Америка», а артист перечислил страны Северной и Южной Америки и завершил выступление словами «God Bless America».

    В шоу также приняли участие Рикки Мартин и Леди Гага. Супербоул ежегодно собирает у экранов миллионы зрителей, а в США его смотрит каждый третий житель страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рекламные слоты на финал Национальной футбольной лиги в США в этом году достигли рекордной стоимости – свыше 10 млн долларов за 30 секунд эфира.

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    За покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша

    Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину и подробно описали свои роли в преступлении. По их показаниям, исполнитель был завербован СБУ в Тернополе в августе 2025 года при содействии польских спецслужб. При этом начало подготовки теракта совпало по времени с организацией российско-американского саммита в Анкоридже. По мнению экспертов, это доказывает, что власти Украины и их покровители заранее планировали диверсию для срыва переговорного процесса. Подробности

    США испуганы влиянием Китая на стратегически важную военную базу

    Дональд Трамп угрожает вторжением очередной стране. К Дании, Венесуэле, Ирану и Кубе добавился Маврикий – остров к востоку от Мадагаскара площадью около 2 тыс. кв. км с населением чуть больше миллиона человек. И причиной гнева президента США стало то, что маленький Маврикий может лишить Америку господства в Индийском океане. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Народные приметы на Масленицу 2026: значение блинов, что можно и нельзя делать

      Масленица 2026 года, с ее шумными гуляньями, румяными блинами и древними ритуалами, станет не только ярким праздником, но и своеобразным народным метеорологическим и экономическим прогнозом на предстоящий год. Согласно народному календарю, Масленичная неделя в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля, завершившись Прощеным воскресеньем 22 февраля. Великий пост начнется 23 февраля. Какие народные приметы на Масленицу 2026 стоит знать, чтобы понять их связь с погодой, урожаем и личным благополучием?

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отметят один из главных праздников – Сретение Господне. Это не переходящий праздник, его дата фиксирована и всегда приходится на 40-й день после Рождества Христова. Само древнее слово «сретение» на церковнославянском языке означает «встреча». Праздник входит в число 12 важнейших (двунадесятых) праздников церковного года и имеет глубокое богословское и символическое значение.

    • Как написать сопроводительное письмо к резюме: образец и правила оформления

      Чтобы увеличить шансы на трудоустройство, вместе с резюме рекомендуется посылать сопроводительное письмо. В каких случаях оно наиболее уместно, как должно быть составлено и каких стоит избегать ошибок при его написании?

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
