Суд Москвы запретил экс-банкиру продавать недвижимость на Манхеттене и Кипре

Суд Москвы запретил кс-банкиру Аганбегяну продавать недвижимость на Манхеттене и Кипре

Tекст: Дарья Григоренко

Это решение принято в рамках дела о банкротстве Аганбегяна после ходатайства финансового управляющего Олега Дмитриева о введении обеспечительных мер, передает РИА «Новости». Суд уточнил, что под запрет подпадает вилла на Кипре площадью 181 кв. м с верандой 36 кв. м, а также квартира на Манхеттене, включая весь земельный участок и улучшения на нем. Помимо этого, Аганбегяну и третьим лицам запрещено проводить государственную регистрацию перехода права собственности или устанавливать любые обременения на эти объекты.

Также арбитраж запретил отчуждение доли в кипрской компании Scandsib Industries, которая составляет 160 обыкновенных акций номиналом 1 евро каждая. Суд наложил аналогичный запрет на регистрацию новых обременений в отношении этого актива.

Ранее Столичный арбитражный суд привлек к субсидиарной ответственности бизнесмена Бориса Минца и его соответчиков на сумму свыше 61 млрд рублей.

В 2020 году Басманный суд Москвы заочно арестовал старшего сына бизнесмена Бориса Минца – Дмитрия.

Следователь по этому делу сообщал, что Борис Минц и двое его сыновей обвиняются в растрате 34 млрд рублей при совершении незаконных операций со средствами банка «Открытие».

Напомним, в 2021 году девятый арбитражный апелляционный суд утвердил взыскание более 289,5 млрд рублей по иску Центробанка с бывших контролирующих лиц банка «Открытие».