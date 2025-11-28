Visa подала заявки на три новых знака в России

Visa оформила заявки на регистрацию бренда по трем классам МКТУ

Tекст: Мария Иванова

Американская компания Visa подала новые заявки на регистрацию трех товарных знаков на территории России, сообщает ТАСС.

Заявки были направлены 25 ноября 2025 года американской компанией «Виза интернэшнл сервис ассосиэйшн». Новые бренды регистрируются в трех классах международной классификации товаров и услуг: средства по уходу за лицом и телом, холодное оружие и услуги временного проживания.

Ранее стало известно, что Роспатент уже зарегистрировал другие товарные знаки компании Visa по семи классам МКТУ. Компания расширяет свое присутствие на российском рынке, несмотря на ограничения, введенные после начала спецоперации на Украине.

Весной 2022 года платежные системы Visa и Mastercard ограничили работу в России на фоне событий на Украине. Однако карты этих систем российских банков продолжают работать внутри страны, а средства клиентов остаются доступны.

С 2015 года все внутренние операции по картам Visa и Mastercard проходят через национальную систему платежных карт (НСПК).

Как писала газета ВЗГЛЯД, 30 октября Роспатент уже зарегистрировал товарный знак Visa.

