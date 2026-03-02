  • Новость часаИран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом
    Россия выигрывает от конфликта США и Ирана
    Трамп сказал, сколько продлится война с Ираном
    Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану
    Назван идеальный кандидат на пост нового лидера Ирана
    Иран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом
    Израиль сообщил о второй за утро ракетной атаке со стороны Ирана
    Глава фракции «Хезболла» погиб при ударе по Бейруту
    Иран подтвердил гибель глав Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне
    Мировые цены на нефть значительно выросли
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    8 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Убийство Хаменеи будет фатальнее смертей Каддафи и Хусейна

    Уничтожение Али Хаменеи силами в соответствии с той же моделью, как ликвидируются главари террористических организаций – совсем другое измерение мировой политики. Даже по сравнению с предыдущими случаями смен режима, включая такие жестокие финалы, как убийство Каддафи или казнь Хусейна.

    34 комментария
    2 марта 2026, 10:03 • Новости дня

    США применили беспилотники LUCAS против Ирана

    ВВС США впервые применили БПЛА-камикадзе большой дальности против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные впервые задействовали дроны-камикадзе LUCAS, разработанные по образцу иранского Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке, сообщает The War Zone.

    Впервые применение американских дронов LUCAS в бою подтвердило командование Центрального командования США, передает The War Zone.

    Беспилотники были запущены с земли подразделением Task Force Scorpion Strike в рамках операции Epic Fury совместно с Израилем по целям на территории Ирана.

    Дроны LUCAS представляют собой дешевое ударное средство, стоимость одного – около 35 тыс. долларов, что значительно ниже цены традиционных дальнобойных ракет. Они обладают возможностями автономной координации и подходят для применения в роевых атаках, а также могут быть оснащены терминалами Starlink для сетевых операций. Дальность полета и способность работать за пределами прямой видимости делают их эффективными в обширной зоне ответственности CENTCOM.

    По заявлению представителя Пентагона, дроны созданы на основе иранского Shahed-136, который ранее был получен и изучен американцами. LUCAS также способны запускаться с различных платформ, включая катапульты, ракеты и мобильные наземные системы. Впервые один из этих дронов был испытан с корабля USS Santa Barbara в Персидском заливе.

    Конкретное число использованных дронов, пораженные цели и результаты ударов пока не раскрываются. Однако отмечается, что это первый случай применения таких беспилотников американцами именно против страны-изготовителя исходного прототипа.

    Вашингтон задействовал новейшие барражирующие боеприпасы для уничтожения стратегически важных целей и подавления системы ПВО исламской республики.

    Телеканал NBC сообщил об использовании Вашингтоном ракет Tomahawk и истребителей для атак с воздуха и моря.

    Армия Ирана в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» запустила десятки беспилотников по целям на израильских территориях.

    2 марта 2026, 08:27 • Новости дня
    Иран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом

    Иранские военные сбили истребитель ВВС США F-15 над Кувейтом

    Иран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В небе над Кувейтом силы Ирана сбили американский истребитель F-15, при этом пилоты успели катапультироваться.

    Военные подразделения Ирана нанесли удар по самолету Военно-воздушных сил США F-15, находившемуся в воздушном пространстве над Кувейтом, передает ТАСС.

    Иранское новостное агентство Tasnim распространило информацию об инциденте и разместило соответствующие видеоматериалы. На опубликованных кадрах запечатлено падение сбитого летательного аппарата.

    По заявлению источника, находившиеся на борту пилоты успели воспользоваться системами спасения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Ирана сбили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper на юге страны. ВВС Исламской республики нанесли удары по базам США в Персидском заливе. Тегеран атаковал американские военные объекты в Катаре, ОАЭ и Бахрейне.

    Комментарии (7)
    2 марта 2026, 02:10 • Новости дня
    На британской авиабазе Акротири на Кипре прогремел взрыв

    Tекст: Катерина Туманова

    По предварительным данным, в ночь с воскресенья на понедельник Ираном был нанесен ракетный удар по британской авиабазе Акротири в Лимассоле на Кипре. Расстояние между Кипром и Ираном составляет около 1,5 тыс. километров.

    «В указанном районе был слышен громкий взрыв, а также сработала сигнализация на базе и взлетели самолеты», – сообщает «14 канал» израильского ТВ.

    Взрыв на авиабазе на Кипре совпал с заявлением Германии, Франции и Великобритании о готовности принять участие в акции против Ирана. Согласно заявлению, операция, которую готовы предпринять державы, должна лишить Иран способности запускать ракеты и БПЛА.

    Ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил, что две ракеты из Ирана были выпущены в направлении Кипра, где расположены военные базы Великобритании, добавив, что в правительстве не считают, что эти действия были намеренными. По словам Хили, «это показывает, насколько неизбирательным» был ответ Ирана на субботние американо-израильские удары, пишет Independent.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский дрон-камикадзе ударил по американской базе в Эрбиле. Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана. Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели.

    Комментарии (3)
    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 06:05 • Новости дня
    Минобороны Британии подтвердило удар БПЛА Ирана по базе на Кипре

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Минобороны Британии подтвердил информацию об иранском ударе по военной базе на Кипре ранним утром понедельника.

    «Наши вооруженные силы реагируют на предполагаемый удар беспилотника по авиабазе Королевских ВВС Акротири на Кипре в полночь по местному времени. Наша защита в регионе находится на самом высоком уровне, и база отреагировала, чтобы защитить наших людей»», – сообщил представитель ведомства изданию Independent.

    Источник в Минобороны добавил, что ситуация мониторится в режиме реального времени и дополнительная информация по ситуации будет предоставлена «в надлежащее время».

    По имеющейся информации, в результате удара иранским дронов по военбазе королевства на Кипре рано утром в понедельник, жертв не было, но был причинен «незначительный ущерб».

    Инцидент произошел после того, как премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о разрешении американским войскам использовать британские базы для ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский дрон-камикадзе ударил по американской базе в Эрбиле. Трамп заявил о планах вести войну с Ираном четыре недели. Пушков назвал цель «евротройки» вступить в войну с Ираном.

    Комментарии (3)
    2 марта 2026, 05:15 • Новости дня
    Беженец в футболке с флагом Ирана убил трех человек в США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженный злоумышленник в городе Остин в американском штате Техас открыл огонь по посетителям заведения и прохожим, погибли три человека, а сам нападавший был ликвидирован.

    Водитель автомобиля начал стрелять по людям на террасе бара, передает Ura.ru со ссылкой на сообщает New York Post.

    После этого преступник вышел из машины и продолжил вести огонь из винтовки уже по случайным прохожим на улице.

    Жертвами атаки стали три человека, еще 14 пострадали и были госпитализированы. Прибывшие на место сотрудники полиции ликвидировали стрелка, которым оказался 53-летний выходец из Сенегала Ндиага Диагне.

    Мужчина получил убежище в Соединенных Штатах в 2016 году. В его автомобиле следователи нашли религиозную литературу, а на одежде обнаружили символику, связанную с Исламской Республикой. Ранее ему диагностировали психические расстройства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале января 2026 года при стрельбе у мормонской церкви в Солт-Лейк-Сити погибли два человека. В ноябре 2025 года гражданин Афганистана ранил двух бойцов Национальной гвардии США недалеко от Белого дома.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 08:53 • Новости дня
    Стармер: Украинцев привлекут для отражения атак дронов Ирана
    Стармер: Украинцев привлекут для отражения атак дронов Ирана
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Британские и украинские специалисты выдвинутся на Ближний Восток, чтобы содействовать государствам Персидского залива в отражении атак БПЛА из Ирана, заявил британский премьер Кир Стармер.

    Стармер отметил необходимость усиления безопасности союзников перед лицом растущих угроз, передает «Газета.Ru».

    По его словам, эти британские и украинские специалисты будут помогать странам Персидского залива «сбивать иранские беспилотники, которые их атакуют».

    Напомним, ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке. Позднее иранский дрон-камикадзе ударил по американской базе в Эрбиле.

    Комментарии (2)
    2 марта 2026, 08:44 • Новости дня
    Израиль сообщил о второй за утро ракетной атаке со стороны Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильские военные зафиксировали повторный запуск снарядов по территории Израиля, в центральных районах страны снова зазвучали сирены воздушной тревоги.

    Пресс-служба армии обороны Израиля уведомила о фиксации нового ракетного удара, передает ТАСС.

    Это стало уже вторым предупреждением о непосредственной угрозе с воздуха, поступившим за последние 30 минут.

    Предыдущее оповещение было распространено среди населения около 08.00 мск. Сигналы тревоги звучали в ряде центральных районов, включая Тель-Авив. В его окрестностях местные жители впоследствии услышали взрыв.

    Ранее сообщалось, что израильская армия зафиксировала ракетный запуск со стороны Ирана.

    Иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 01:41 • Новости дня
    Пушков назвал цель «евротройки» вступить в войну с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Сенатор Алексей Пушков не готов называть третьей мировой войной стремление Британии, Франции и Германии вступить в противоборство с Ираном наравне с США и Израилем, так как у «евротройки» другие цели.

    Британия, Франция и Германия угрожают вступить в войну против Ирана на стороне США и Израиля. Формируется единая западная военная коалиция. Для европейцев это и способ сблизиться с США, особенно после конфликтов вокруг Гренландии и тарифов. Объединенный Запад против Ирана, как прежде против Ливии, – наиболее вероятный сценарий развития войны», – написал он в Telegram-канале.

    Пушком призывает к трезвости оценок, к тому же нечто подобное уже было. Только с Ираком.

    «Агрессия против Ирака, в которой приняли участие почти все страны НАТО, и агрессия против Ливии, проведенная коллективным Западом через НАТО. В обоих случаях это были региональные войны, а не мировые. Войной в Иране затронуты многие страны региона, но она не имеет тенденции перерастания в мировую войну», – считает сенатор.

    Ранее стало известно, что Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, журналист Юнашев напомнил о предсказании  Жириновского об ударе США по Ирану. Берлин, Париж и Лондон ранее заявили, что их военные не участвовали в ударах по Ирану, и потребовали возобновить переговоры по ядерной программе. Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    Каллас и фон дер Ляйен увидели путь к свободе для Ирана после смерти Хаменеи
    Каллас и фон дер Ляйен увидели путь к свободе для Ирана после смерти Хаменеи
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас заявила, что смерть верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи стала «определяющим моментом в истории» этой страны, а глава Еврокомиссии фон Дер Ляйен добавила о возможности «новой надежды» для Ирана.

    «Что будет дальше, неизвестно. Но теперь открыт путь к другому Ирану, к тому, в формировании которого его народ сможет получить больше свободы», – приводит Reuters высказывание Каллас в социальной сети X.

    Он добавила, что поддерживает связь с партнерами в ближневосточном регионе, в том числе с тем, кто больше всего страдает от военных действий Ирана, чтобы найти практические шаги для деэскалации.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен тоже высказалась о событиях в Иране. Она поговорила с королем Иордании Абдаллой и заявила, что Европа выражает «полную солидарность» с Иорданией после иранских ударов.

    «С уходом Хаменеи у народа Ирана появилась новая надежда. Мы должны обеспечить условия, при которых будущее принадлежало бы людям, чтобы они могли сами его формировать и определять», – сказала фон дер Лейен.

    Глава ЕК при этом добавила, что данный момент таит в себе и риск нестабильности, которая «может ввергнуть регион в спираль насилия».

    Напомним, США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории. Гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Хаменеи.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Каллас назвала Иран серьезной угрозой глобальной безопасности. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости защиты гражданского населения. В ООН обвинили фон дер Ляйен в эскалации ситуации вокруг Ирана.
    | #{image=2584506}

    Комментарии (12)
    2 марта 2026, 08:24 • Новости дня
    Глава фракции «Хезболла» погиб при ударе по Бейруту

    Al Hadath: Глава фракции «Хезболла» погиб при ударе по Бейруту

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате авиаудара по южным пригородам Бейрута погиб председатель фракции шиитского движения «Хезболла», сообщил телеканал Al Hadath.

    В результате авиаудара израильских ВВС по южным пригородам Бейрута погиб председатель парламентской фракции «Верность сопротивлению» Мухаммед Раад, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath. Он возглавлял фракцию, представляющую шиитское движение «Хезболла» в палате депутатов Ливана.

    По данным телеканала, в ходе налета погибли по меньшей мере десять человек. Среди жертв оказался и ключевой командир вооруженных отрядов «Хезболла» на юге Ливана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация нанесла удары по южным районам Ливана и пригородам Бейрута, в результате чего погибло не менее 20 человек и ранено 50 человек.

    Военнослужащие США провели спецоперацию против Ирана и ликвидировали 48 ключевых представителей руководства страны.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 08:47 • Новости дня
    В Кувейте задержали сбитого Ираном американского пилота

    Сбитого Ираном американского летчика увезли в багажнике в Кувейте

    Tекст: Мария Иванова

    Американский военный летчик, катапультировавшийся из сбитого истребителя, был задержан в Кувейте и увезен силовиками в багажнике автомобиля.

    Кувейтские силы безопасности задержали пилота истребителя ВВС США, который был сбит в небе над государством, передает ТАСС.

    Соответствующие видеокадры распространил иранский телеканал SNN.

    На записи видно, как полицейские общаются на английском языке с мужчиной, который катапультировался после попадания ракеты. Летчик приземлился на территории Кувейта, после чего правоохранители разместили его в багажнике служебной машины.

    Ранее в понедельник иранские военные сбили американский истребитель в небе над Кувейтом.

    ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.

    Соединенные Штаты и Израиль в субботу начали военную операцию против Исламской республики.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 08:57 • Новости дня
    Россияне рассказали об обстановке в ОАЭ

    Россияне сообщили о напряженной обстановке в ОАЭ после обстрелов

    Tекст: Вера Басилая

    После массированной атаки Ирана в крупных городах ОАЭ сохраняется тревожная атмосфера, а отмена авиарейсов стала серьезной проблемой, сообщили туристы из России.

    По данным Минобороны ОАЭ, силы ПВО перехватили 137 ракет и более 200 ударных беспилотников, что привело к временной отмене рейсов и закрытию воздушного пространства. Туристы и россияне, проживающие в стране, рассказали, что ночь прошла в тревоге, а курортная жизнь не остановилась полностью: некоторые продолжали отдыхать у бассейна, несмотря на работу военных самолетов и системы ПВО, пишут «Аргументы и факты».

    В Дубае и Рас-эль-Хайме наблюдались разные настроения: одни туристы прятались в коридорах отелей, другие наблюдали за происходящим с балконов. Местные жители призывали сохранять спокойствие, отмечая, что в Сети распространяется много фейковой информации.

    Девушка Элла рассказала: «У нас пока все спокойно, не верьте всему, что вы видите, много фейковых видео и фото в Сети».

    К утру интенсивность обстрелов снизилась, и в Дубае началось постепенное возвращение к обычной жизни: люди отправились на работу, дети играли на площадках. Однако отмена рейсов затронула многих туристов, вынудив их задержаться в отелях и на круизных лайнерах.

    Россиянин Артем, проживающий неподалеку от знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа, отметил, что ночью проехал по всем районам Дубая и нигде не наблюдал паники.

    Особенно заметно последствия конфликта ощущают пассажиры круизных лайнеров – россиянка Наталья заявила, что из-за тревоги на борту лайнера и закрытия неба возвращение домой откладывается минимум до 6 марта.

    Многие постоянные жители Дубая советуют доверять только официальным сообщениям и сохранять спокойствие, признавая, что геополитический конфликт между Ираном и Израилем, в который вовлечены США, только входит в активную фазу.

    Перелеты авиакомпании UTair между Россией и Дубаем временно приостановлены из-за ограничений в воздушном пространстве ОАЭ.

    Спортсмены из России и других стран застряли в ОАЭ из-за сложной обстановки на Ближнем Востоке.

    Самолет Ил-76 МЧС России по поручению российского президента Владимира Путина отправился в Египет за россиянами, эвакуированными из Израиля.

    Группа российских граждан была эвакуирована из Ирана в Азербайджан на фоне авиаударов по стране США и Израиля.

    Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что российских туристов, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах из-за отмены рейсов, разместили в отелях. Для них организовали продленный отдых или смену гостиницы.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 08:22 • Новости дня
    Иран подтвердил гибель глав Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне
    Иран подтвердил гибель глав Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал гибель командования Ирана проявлением самопожертвования ради защиты страны.

    Аракчи назвал гибель группы военных командиров страны проявлением самопожертвования ради защиты исламской родины, передает РИА «Новости».

    По его словам, «мученическая смерть группы выдающихся командиров… является еще одним проявлением неуклонного пути борьбы и самопожертвования ради защиты исламской родины».

    В публикации МИД были размещены фотографии погибших военных, среди которых начальник Генштаба Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпури и секретарь Совета обороны Али Шамхани.

    Иранская сторона подтвердила, что командование погибло в ходе конфликта с США и Израилем.

    В результате атаки также погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. В Иране объявлен сорокадневный траур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана заявил о запуске процесса избрания нового лидера страны. Дональд Трамп заявил о гибели 48 «лидеров Ирана». Аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 05:21 • Новости дня
    Франция направила авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море из Балтики
    Франция направила авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море из Балтики
    @ Johan Nilsson / TT/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Париж перенаправил единственную авианосную ударную группу из Балтики в Восточное Средиземноморье на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Флагман французского флота «Шарль де Голль» покинул зону учений «Орион» в Балтийском море и двинулся на юг, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на BFM TV.

    Корабль должен усилить группировку в Восточном Средиземноморье, однако конкретные цели похода пока держатся в секрете.

    Ранее стало известно, что в Персидском заливе оказались заблокированы 60 торговых судов, связанных с французскими компаниями. В ассоциации судовладельцев Armateurs de France сообщили AFP, что моряки получили от ВМС республики «указание укрыться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция, ФРГ и Британия выразили готовность обороняться от Ирана. Власти Омана сообщили об атаке на танкер в Ормузском проливе.

    За день до атаки на Иран неизвестный беспилотник попытался приблизиться к авианосцу «Шарль де Голль» в Балтийском море.

    Комментарии (3)
    2 марта 2026, 09:09 • Новости дня
    Министр обороны Италии втрое переплатил ради бегства из Дубая без семьи

    Министр обороны Италии Крозетто втрое переплатил ради бегства из Дубая без семьи

    Министр обороны Италии втрое переплатил ради бегства из Дубая без семьи
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто втрое переплатил за экстренный вылет из Дубая, оставив там свою семью.

    Министр обороны Италии Гуидо Крозетто оказался в центре скандала после того, как на фоне обострения ситуации вокруг Ирана он спешно покинул Дубай, оставив там свою семью, передает РИА «Новости».

    Крозетто лично рассказал в социальной сети, что заплатил втрое больше стандартного тарифа, чтобы как можно скорее вылететь военным рейсом, подчеркнув, что семья осталась в Дубае по его выбору и понимает причины этого решения.

    Министр выразил возмущение развернувшейся среди итальянских парламентариев полемикой по поводу его действий после атаки на аэропорт Дубая.

    «Я нахожу этот способ ведения споров позорным и низким», – заявил Крозетто.

    Как пишет газета IL Fatto Quotidiano, споры вокруг министра возникли после сообщений о его пребывании в Дубае во время обострения ситуации на Ближнем Востоке. Лидер оппозиционного «Движения пять звезд» Риккардо Риккарди заявил, что инцидент потряс его партию, и по этой причине они намерены направить официальный запрос правительству.

    Ранее глава Минобороны Италии Крозетто застрял в Дубае из-за авиаударов.

    Спортсмены из России и других стран также оказались в числе тех, кто не может вылететь из ОАЭ, в том числе теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев.

    После массированной атаки Ирана в крупных городах ОАЭ сохраняется тревожная атмосфера, а отмена авиарейсов стала серьезной проблемой для российских туристов.

    Комментарии (0)
    2 марта 2026, 02:25 • Новости дня
    Дуров назвал Европу не менее опасной, чем Дубай под «огнями» Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Предприниматель и сооснователь Telegram Павел Дуров, который проживает в Дубае, в момент эскалации обстановки на Ближнем Востоке оказался вдали от театра военных действий.

    «К сожалению, неделю назад мне пришлось уехать из Дубая в Европу, так что я не только пропускаю бесплатные фейерверки из Ирана, но и подвергаю себя еще большему риску. Учитывая уровень преступности в Европе, Дубай по статистике безопаснее, даже когда летают ракеты. Не могу дождаться возвращения», – написал он в соцсети Х.

    Напомним, в субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, UTair отменил рейсы в Дубай из-за закрытия неба ОАЭ. Подруга Павла Дурова показала последствия авиаудара по кварталу в Дубае. «Мисс Россия 2022» в Дубае призналась в «небольшой панике». Певица Лобода в Дубае спряталась от ракетной атаки на подземной парковке

    Комментарии (2)
