США применили беспилотники LUCAS против Ирана

ВВС США впервые применили БПЛА-камикадзе большой дальности против Ирана

Tекст: Вера Басилая

Впервые применение американских дронов LUCAS в бою подтвердило командование Центрального командования США, передает The War Zone.

Беспилотники были запущены с земли подразделением Task Force Scorpion Strike в рамках операции Epic Fury совместно с Израилем по целям на территории Ирана.

Дроны LUCAS представляют собой дешевое ударное средство, стоимость одного – около 35 тыс. долларов, что значительно ниже цены традиционных дальнобойных ракет. Они обладают возможностями автономной координации и подходят для применения в роевых атаках, а также могут быть оснащены терминалами Starlink для сетевых операций. Дальность полета и способность работать за пределами прямой видимости делают их эффективными в обширной зоне ответственности CENTCOM.

По заявлению представителя Пентагона, дроны созданы на основе иранского Shahed-136, который ранее был получен и изучен американцами. LUCAS также способны запускаться с различных платформ, включая катапульты, ракеты и мобильные наземные системы. Впервые один из этих дронов был испытан с корабля USS Santa Barbara в Персидском заливе.

Конкретное число использованных дронов, пораженные цели и результаты ударов пока не раскрываются. Однако отмечается, что это первый случай применения таких беспилотников американцами именно против страны-изготовителя исходного прототипа.

Вашингтон задействовал новейшие барражирующие боеприпасы для уничтожения стратегически важных целей и подавления системы ПВО исламской республики.

Телеканал NBC сообщил об использовании Вашингтоном ракет Tomahawk и истребителей для атак с воздуха и моря.

Армия Ирана в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» запустила десятки беспилотников по целям на израильских территориях.