Иран заявил о 200 жертвах среди американских военных после ударов по базам США
КСИР: 200 военных США стали жертвами ударов Ирана по американским базам
В результате ответных ракетных ударов Ирана по базам США на Ближнем Востоке, по предварительным данным, погибли и получили ранения около 200 американских военных, заявил Корпус стражей исламской революции.
Корпус стражей исламской революции сообщил о крупных потерях среди американских военных в результате ответных ударов по объектам США, передает ТАСС.
В заявлении подчеркивается: «В результате ракетных атак на американские базы по меньшей мере 200 военнослужащих были убиты и ранены». Как уточняет иранская гостелерадиокомпания, речь идет о последствиях массированных ракетных обстрелов американских позиций.
Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе столица Тегеран. В Белом доме обосновали эту атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами.
В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной операции возмездия с применением ракет и беспилотников. Сообщалось о пусках иранских ракет и запуске дронов по американским объектам. По данным агентства Tasnim, удары пришлись по военным базам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Газета The Wall Street Journal отмечала, что США впервые столкнулись с таким масштабом атак на зарубежные базы.