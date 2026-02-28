  • Новость часаВ Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы
    Как «Буря в пустыне» вызвала шторм на планете
    28 февраля 2026, 12:05 Мнение

    Как «Буря в пустыне» вызвала шторм на планете

    35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.

    Тимур Шерзад

    журналист

    МИД Польши раскрыл величину ставок в конфликте Евросоюза с Россией
    Лукьянов: Трамп в войне с Ираном готов к потерям
    Эксперт: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот
    Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по Белоруссии

    Первая Иракская во многом стала результатом Ирако-Иранской войны 1980-1988 годов. Истощение страны длительным противостоянием вызвало у Саддама Хуссейна искушение решить проблемы еще одной войной – только на этот раз не против 40-миллионного (на 1980-й год) Ирана, а против двухмиллионного Кувейта, в котором при этом было чем поживиться.

    Кампания, стартовавшая 2 августа 1990 года, была молниеносной – четыре дня боевых действий и полная оккупация Кувейта стоили Ираку сотен погибших. Счет потерь мертвыми со стороны Кувейта шел на тысячи – не считая 12 тыс. пленных. Вроде бы, оглушительный успех.Но иракское руководство не учло контекста глобальной политики – не пройдет и полугода, как картина резко изменится.

    Саддам Хусейн полагал, что он живет в мире 1980 года – когда великие державы предпочли не то, что не мешать, но даже потихоньку помогать ему воевать с революционным Ираном. Но неожиданно для себя получил непропорциональную, с его точки зрения, реакцию США, которые еще вчера его поддерживали. Возглавляемая Вашингтоном коалиция начала «Бурю в пустыне» в середине января 1991 года, а в последний день февраля 1991-го все уже было кончено. Иракские войска были наголову разгромлены и вышвырнуты из Кувейта.

    Соотношение потерь напоминало то же, что в августе, но наоборот – безвозвратные потери коалиции ООН составилиоколо трехсот человек. Нижняя планка иракских потерь – 20 тысяч.

    Неравная битва 

    Почему так вышло? Потому же, почему у Ирака получилосьс Кувейтом – силы были не равны. Причем не сколько по количеству – цифры сами по себе выглядели неплохо – а по качеству. Превосходство коалиции было подавляющим – по авиации, к примеру, в 15 раз, а по бронетехнике – в четыре раза.

    Но даже лучшие танки Саддама – купленные у Советского Союза Т-72М – были лишь экспортными, ослабленными версиями того, что СССР создавал для себя. В то время как основу бронетанковых сил коалиции составляли «полноценные» танки американцев. Для примера – доставшиеся от Советского Союза Украине танки Т-64 и Т-80 экспортными не были. При этом они поддавались капремонту и модернизации, ведь броня корпуса не была ослаблена или упрощена – танки делались еще в советскую эпоху для собственной армии.

    Коалиция господствовала в воздухе. Еще 20 лет назад во Вьетнаме эффективность авиации резко снижалась за счет сложных условий джунглей. В пустыне танки были как на ладони. В случае же с Украиной господство в воздухе конвертировалось в нанесение урона не так эффективно – противник пользовался доставшимся ему заделом относительно современных средств ПВО. Когда они стали выбиваться, страны Запада предоставили Киеву и новые системы, и, что важнее, ракеты. Кончаться они стали уже сильно позже того, как война приняла позиционную форму – после чего речь в любом случае не шла о масштабных окружениях и танковых прорывах.

    Еще одним отличием саддамовского Ирака от Украины было мрачное наследие Ирано-Иракской войны. В истощенной позиционной мясорубкой стране попытка начать перманентную мобилизацию, как это сделало руководство еще «свежей» Украины в 2022 году, могла привести к непредсказуемым последствиям. Курды, племена, шейхи – все это было слишком средневеково, слишком сословно, слишком независимо от центра. Это не было атомизированное городское население рухнувшего не так давно СССР, которое можно было по одному запихать в «бусики» силами бугаев из ТЦК. Могли быть последствия. Сочетание всех этих факторов и заставило Саддамапризнать потерю Кувейта и санкции ООН.

    Победа однополярного мира 

    Кстати, о санкциях. Почему они работали против Ирака, но оказались неэффективны против России? Почему в одном случае они поставили крест на развитии страны, а в другом их роль ограничилась некоторым ростом издержек? Конечно, Ирак – это не Россия как по населению, так и по степени экономической независимости – особенно в продовольственном смысле. В России есть фундаментальная наука, РВСН, крупные агрокомплексы, сложнейшие производства полного цикла. Но это далеко не все.

    В 2022 году противник повторял на все лады, что Россия оказалась в полной изоляции – но это не так. Чтобы понять это, надо было вспомнить 1991 год. В коалицию против Ирака, отправившую регулярные войска на поля сражений,вошла большая часть его соседей. Включая даже Сирию, которая прислала целую танковую дивизию – и присутствие армии Асада-старшего не было номинальным.

    Даже санкции на Ирак были наложены не единолично Вашингтоном, а Совбезом ООН – и их не стала блокировать Россия. Демонстративный разгром Ирака и его обкладывание тяжелейшими санкциями при всеобщем согласии или молчании, фактически, открыли эпоху однополярного мира. Соединенные Штаты изжили вьетнамский комплекс и вновь почувствовали себя шерифом с большой дубинкой – еще и единственным.

    Все видели, как военная мощь сверхдержавы может спасовать перед маленькой упорной страной, если ее поддерживает другая мощная сила. Корея, Вьетнам, Афганистан – все это были арены для перетягивания большого геополитического каната. А тут вдруг с той стороны оказалось некому тянуть. И за полтора месяца проблема Ирака была решена.

    После этого дубинка мирового шерифа гуляла по тем, кто не нравился Вашингтону, все активнее. Добить Югославию, сменить режим в Афганистане, захватить Ирак в ходе Второй Иракской войны; Ливия, Сирия – все это произошло менее чем за пару десятилетий после успеха «Бури в пустыни». И, казалось, так будет всегда. Многие в это искренне и верили – пока не наступило 24 февраля 2022 года.

    Почему американский СПГ не может добраться до Украины

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ? Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    МИД Польши раскрыл величину ставок в конфликте Евросоюза с Россией

    Европейский континент, как конь Боливар, не выдержит двух сверхдержав, и по итогам конфликта вокруг Украины останется только одна: либо Россия, либо Евросоюз. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав готовиться к мировой войне. Но при этом умолчал о своей личной ответственности за грядущую катастрофу Европы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    • Кубу все-таки спасли

      Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для рассады, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

